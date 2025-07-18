【韩网热门】《BOYS II PLANET》素人参赛者首轮淘汰却获一致好评！正能量超有感染力

Mnet全新男团选秀真人秀《BOYS II PLANET》昨晚开播，其中一位来自大邱的素人参赛者凭实力引起关注，被网友分享在论坛的「搞笑」类别XD

这位名叫白帝铉的参赛者表演了Stray Kids的《Chk Chk Boom》，唱跳方面几乎没有基本功可言，但全程充满能量和热情，态度也非常认真。台下评委和参赛者的表情一开始是困惑，后来都逐渐被他逗笑，忍不住跟著他一起律动。李硕薰：「虽然音调不准、舞也非常生疏，但帝铉带给大家的能量比任何舞台都要好。」 不过最终还是没有获得一颗星，首轮就遭到淘汰...



白帝铉并不是练习生、只是素人，虽然可以申请再审，但他表示：「既然目前的实力就这样，我会努力之后再回来。」很爽快地没有参加再审就回家了...原PO认为，正因为他如此坦然又洒脱，大家才能笑得出来。 要是气氛变得肃穆，就笑不出来了。

网友们对白帝铉的评价都很正面，虽然指出技术上还有很多不足，但大多认为他气势强、声音好、有潜力、态度认真，是值得被栽培的「遗珠之才」。



韩国网友评论：

1. 比想像中的好耶...？

2. 以素人来说，现场演唱算不错了

3. 声音洪亮、表情认真，气势也超棒！如果接受训练的话感觉会很有发展

4. 凭这样的实力也敢上全国节目的胆量+不在意观众笑声坚持完成表演的认真态度+颇有潜力的声线特质，很值得栽培耶kkk

5. 孝琳的表情=我现在的表情kkk以素人来说应该算不错吧？ 稍微训练一下马上就会变强kkk

6. 没受过训练却能一边跳舞一边稳定唱歌，已经很厉害了

7. 只是跳舞不太行，声线和rap都很不错ᅮ

8. 人生最重要就是气势啊！！！！kkkk

9. 虽然有很多不足，但很有诚意，让人很喜欢

10. 应该是没学过吧kk但蛮有魅力的kkk

11. 虽然缺乏基本功，但其实不差？ 感觉力气很足、核心也稳

12. 其实在生存节目里，这已经算表现不错了kkk

13. 很有明星气质，让人无法转台kkk

14. 如果他生存下来，应该能坚持蛮久的吧kkk

15. 有这种角色才会让人想继续看下去呀

16. 感觉他在学校里朋友应该很多kkk散发著正能量，一个人也不会怯场的自信kkk无论做什么都会成功的！！！

17. Stray Kids 的歌本来就很难 cover... 他不仅敢於挑战，还不让气氛变得肃静，代表他真的有艺人气质kkk

18. 他是我印象最深的一位（褒义）

19. 为什么直接回家了呢？ 好可惜

20. 郑炳基（*韩国著名音乐制作人）在看吗？ 赶快把他带回去吧

出处：https://theqoo.net/hot/3830745319，https://www.youtube.com/watch?v=v0svytnDvgQ&ab_channel=BOYSIIPLANET

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