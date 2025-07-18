奇幻爱情剧《暴君的主厨》确定8月首播！「大厨」润娥穿越到古代，用美食掳获「朝鲜国王」李彩玟的心！

8月可以一直看到女神润娥啊！继电影《我的邻居是恶魔》之后，新剧《暴君的主厨》也要播出啦！！

tvN新剧《暴君的主厨》（暴君的厨师）由润娥、李彩玟主演，该剧改编自网路小说《作为燕山君的厨师生存下来》，讲述一名厨师在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，虽然要接受极恶暴君的评论，但同时也遇到身为顶级美食家的国王。

剧中，润娥饰演现代主厨「延智英」，她在法式料理大赛取得优胜当日穿越至朝鲜时代；李彩玟饰演朝鲜国王「李宪」，成为国王后滥用权力的他是一位拥有「绝对味觉」的暴君，舌头敏锐到能感知天气的变化，偶然品尝到延智英的料理后，深深被美味吸引。



今日（18）公开的首版海报中，预告了在同一时代相遇的延智英和李宪。在装著各种食材和调料的御膳厨房中心，延智英穿著白色厨师服面带著微笑；下方是坐在辉煌灿烂的宝座上的李宪，在各种山珍海味的御膳桌前露出满意的表情。



制作组也表示：「就像各具不同口味的食材聚集在一起形成美味的组合一样，生活在现代的延智英和生活在过去的李宪相遇，将带来与众同的味道。正在努力成爲安慰观众、让人胃口大开的灵魂食品一样的电视剧，希望大家多多期待。」

另外，《暴君的主厨》由《来自星星的你》张太侑导演执导，HapJak 编剧执笔，确定在8月首播！

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