朴赞郁希望将「诺奖作家」韩江《少年来了》拍成电影！曾执导《下女的诱惑》《分手的决心》获多项大奖

韩国导演朴赞郁20日参加首尔国际书展，谈到一直以来对文学的热爱、将小说拍成电影的冲动，其中一部就是2024年诺贝尔文学奖得主韩江所著、以光州事件为原型的小说《少年来了》。

朴赞郁表示，光是读了《少年来了》第一章，就充分感受到作者文笔之优秀：「当时心想这真的是杰作啊。」

《少年来了》是韩江作家於2014年出版的小说，以1980年韩国光州民主化运动为背景，透过一名15岁少年「东浩」的视角，描写军政府镇压下无数平民遭受暴力与死亡的真实惨剧，以冷静、节制却深具力量的笔触，细致刻划受害者家属、生还者、 目击者等的创伤与记忆，呈现集体暴力之下的人性与良知挣扎，在揭露历史伤痕的同时，也追问人类的责任与良心。 去年，韩江凭藉另一部长篇小说《素食者》荣获诺贝尔文学奖，成爲获得诺奖的第一位韩国作家和第一位亚洲女性作家。



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除了《少年来了》之外，朴赞郁希望拍成电影的小说还有朴景利的《土地》、李文求的《冠村随笔》、申京淑的《单人房》、金薰的《刀之歌》，不过目前还只是模糊的愿望。 朴赞郁：「我很想通过电影模仿金薰老师的文体，想试著去重现那种严谨、简洁、冷峻，毫无感伤余地的风格。 只是要拿到投资可能会很难。 （笑）」

朴赞郁分享制作电影的灵感，表示书籍一直是他值得信任的靠山：「拍电影的时候，都是从『有』开始。 无论是从报纸上读到的事件，还是像拍《分手的决心》时听音乐时得到的灵感，总有一个起点。」朴赞郁亦将根据原著拍摄电影比喻为旅行，即便事先有所计划，也无法预测最终模样，甚至在完成之时，发现结果和最初预想的方向完全不同。

朴赞郁导演曾制作多部享誉国际的佳作，包括《共同警戒区JSA（另译 JSA安全地带）》《原罪犯》《亲切的金子》《蝙蝠：血色情欲（另译 饥渴诱罪）》《下女的诱惑》《分手的决心》等等，以犯罪悬疑风格见长、 融合黑色幽默与残酷美学，是21世纪全球影坛具代表性的韩国导演，令很多人对他翻拍《少年来了》感到期待。此外，朴赞郁与李炳宪、孙艺珍等合作的新片《无可奈何》即将於下半年上映。



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