《衣袖红镶边》《玉氏夫人传》吴代焕来台湾狂吃！「吃了又吃，热了又吃，休息又吃」

曾演《衣袖红镶边》、《浮游先生》、《玉氏夫人传》等热门韩剧，也曾担任料理综艺《白Packer》班底的演员吴代焕，今（23）日发文透露在台湾大吃特吃！

吴代焕先后在Threads与IG发文，写下：「#台湾 #旅行 #高中生朋友们 虽然很短暂但是很硬！吃了又吃，吃了又吃……又因为太热所以吃了又吃，散开来休息冷静后又吃了又吃……（大笑脸） #芒果冰 #点心」吴代焕当然不止吃了芒果冰，还吃了鼎泰丰小笼包炒饭等等也喝了台啤18天生啤酒。



吴代焕这篇IG吸引了一同演过《女王之花》与《气象厅的人们：社内残酷恋爱史篇》的演员尹博留言「应该很有意思（赞）（笑脸）」，正合作新戏《金子般我的明星》的歌手兼演员的严正化、合作过歌唱综艺《恶卡贝拉》的演员李中玉，也替此篇文按赞。Threads则吸引相当多台湾网友留言欢迎呢！

顺带介绍，吴代焕经常在韩剧或韩影里演出男女主角身边的重要人士而闻名，如在《被告人》里和池晟饰演狱友，在《火星生活》饰演「李雍基」和郑敬淏同警队，在《衣袖红镶边》演李俊昊的护卫「姜太浩」，而去年演出《浮游先生》向禹棹焕讨债的「王七星」一角，又在《玉氏夫人传》演出林智妍的忠仆「斧基」，两部作品都颇为热门。今年吴代焕依旧是戏约满满，连续有作品《揭密最前线》、《新兵3》推出，接下来还有《主妇侦探社》与《金子般我的明星》待播。

▼吴代焕《衣袖红镶边》场边照



▼吴代焕《浮游先生》剧照



▼吴代焕《玉氏夫人传》场边照



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