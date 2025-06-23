高耀太继金钟旼，申智也要结婚♥ 对象是小7岁歌手文元，将发行的新歌成定情曲！

一代混声团体「高耀太」继成员金钟旼上半年结婚后，今（23）日传出唯一女成员申智也要结婚了！经纪公司已证实！

据‎《SPOTV NEWS》报导，申智今日在首尔某处和同为歌手的文元（MoonOne）拍摄婚纱照，两人是因广播节目牵线，以歌谣界前后辈身分相识后发展成为恋人，近日决定步入礼堂（另有报导指出两人是去年开始交往）。1981年生的申智今年41岁，与1988年生34岁的文元相差7岁，韩国歌谣界将诞生新一对「歌手夫妇」。



申智本名李智善，1998年就以高耀太出道而闻名，在各大综艺也不时有突出表现，而文元本名朴尚文（박상문音译），2013年参加《隐藏的歌手》第一季比赛获第四名，2020年也参与过《全国Trot大赛》。

最特别的是，两人几日前才宣布26日要发行合唱曲〈SalagaDoola〉（샬라카둘라），让人一时搞不清楚《SPOTV NEWS》等报是误报还是真的掌握消息。其他媒体求证双方经纪公司KYT娱乐与J.G.STAR，两经纪公司原本都称「正在确认中」，随后证实两人要在明年上半年结婚，26日即将发表的对唱俨然成为「定情曲」，稍早申智还在发文宣传呢，殊不知很快便被爆料牵手结婚！



听闻消息的网友都又惊又喜，‎theqoo论坛一篇文短短时间盖了300多楼，纷纷给予身智祝福，还有网友说「应该是金钟旼允许的男人吧」、「金钟旼结婚那天就说下一位选手是申智」，看来金钟旼也很清楚队友恋爱ing吧？而金钟旼和申智出道20几年来都鲜少传绯闻，由於两人在综艺上颇有火花，倒是有满多民众或圈内同僚喜欢把他们「凑对」，没想到今年各自传出结婚好消息！

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