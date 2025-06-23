朴贊郁希望將「諾獎作家」韓江《少年來了》拍成電影！曾執導《下女的誘惑》《分手的決心》獲多項大獎

韓國導演朴贊郁20日參加首爾國際書展，談到一直以來對文學的熱愛、將小說拍成電影的衝動，其中一部就是2024年諾貝爾文學獎得主韓江所著、以光州事件為原型的小說《少年來了》。

朴贊郁表示，光是讀了《少年來了》第一章，就充分感受到作者文筆之優秀：「當時心想這真的是傑作啊。」

《少年來了》是韓江作家於2014年出版的小說，以1980年韓國光州民主化運動為背景，透過一名15歲少年「東浩」的視角，描寫軍政府鎮壓下無數平民遭受暴力與死亡的真實慘劇，以冷靜、節制卻深具力量的筆觸，細緻刻劃受害者家屬、生還者、 目擊者等的創傷與記憶，呈現集體暴力之下的人性與良知掙扎，在揭露歷史傷痕的同時，也追問人類的責任與良心。 去年，韓江憑藉另一部長篇小說《素食者》榮獲諾貝爾文學獎，成爲獲得諾獎的第一位韓國作家和第一位亞洲女性作家。



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除了《少年來了》之外，朴贊郁希望拍成電影的小說還有朴景利的《土地》、李文求的《冠村隨筆》、申京淑的《單人房》、金薰的《刀之歌》，不過目前還只是模糊的願望。 朴贊郁：「我很想通過電影模仿金薰老師的文體，想試著去重現那種嚴謹、簡潔、冷峻，毫無感傷餘地的風格。 只是要拿到投資可能會很難。 （笑）」

朴贊郁分享製作電影的靈感，表示書籍一直是他值得信任的靠山：「拍電影的時候，都是從『有』開始。 無論是從報紙上讀到的事件，還是像拍《分手的決心》時聽音樂時得到的靈感，總有一個起點。」朴贊郁亦將根據原著拍攝電影比喻為旅行，即便事先有所計劃，也無法預測最終模樣，甚至在完成之時，發現結果和最初預想的方向完全不同。

朴贊郁導演曾製作多部享譽國際的佳作，包括《共同警戒區JSA（另譯 JSA安全地帶）》《原罪犯》《親切的金子》《蝙蝠：血色情慾（另譯 饑渴誘罪）》《下女的誘惑》《分手的決心》等等，以犯罪懸疑風格見長、 融合黑色幽默與殘酷美學，是21世紀全球影壇具代表性的韓國導演，令很多人對他翻拍《少年來了》感到期待。此外，朴贊郁與李炳憲、孫藝珍等合作的新片《無可奈何》即將於下半年上映。



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