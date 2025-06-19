从THE BOYZ退团的周鹤年承认与日本AV女优同席「但绝无发生不当行为」以亲笔信表态澄清

前 THE BOYZ 成员周鹤年（26岁）承认曾私下与日本AV女优见面，但他划清界线，强调并未涉及任何不当交易等非法行为。

周鹤年於今天（19日）在自己的社群媒体帐号上公开了一封亲笔信。他表示：「首先，因为与我相关的报导而感到震惊的粉丝们及所有人，我对於因不光彩的事情造成大家的困扰，深感抱歉。」



接著他承认：「2025 年 5 月 30 日凌晨，我与熟人一起参加的饮酒聚会中，确实有与对方同席。」但他强调：「新闻或谣言中提到的Ｘ交易或任何非法行为，我都从未涉及。」「我对自己的行为深感反省，也想向因此感到惊讶的大家真心地道歉。」



据悉，周鹤年於 5 月底与熟人共度凌晨时段的饮酒聚会上，与日本AV女优明日花绮罗（Asuka Kirara）有拥抱等肢体接触，该画面被日本周刊杂志《周刊文春》拍下并曝光。



该媒体就此事向 THE BOYZ 所属公司 One Hundred Label 确认，One Hundred 在调查事实后，与 THE BOYZ 成员们讨论最终决定周鹤年退出团队并解除专属合约。（早先报导：前几天才宣布因个人因素暂停活动！官方将THE BOYZ周鹤年退团＋解约！）

在公开周鹤年去留决定的官方立场后，One Hundred Label 会长车家元也亲自表态：「我们深刻意识到本公司的责任并深刻反省。将强化对艺人私生活与整体态度的管理体系，并致力於提升伦理意识的教育与内部制度的完善。」

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