前幾天才宣布因個人因素暫停活動！One Hundred Label 今日宣佈：THE BOYZ周鶴年退團＋解約！

經紀公司 One Hundred Label 今日（18）通過正式立場表示：「本公司最近接到周鶴年牽涉到私生活問題的內容後，立即採取中斷活動的措施，並仔細確認事實關係。」

同時表示：「確認結果後，我們沉重地接受相關事件的嚴重性，明確意識到很難對藝人繼續保持信任。對此，本公司經過與 THE BOYZ 成員們的充分討論，最終確定了周鶴年退團及解除專屬合約。因此，周鶴年作爲 THE BOYZ 成員的所有活動將從今天開始結束。」



One Hundred Label 補充說：「今後爲了剩下的 THE BOYZ 成員們能夠毫不動搖地健康活動，將不惜一切支持和努力，再次向粉絲表示深深的歉意，以後會盡最大的努力、更好的活動來回報大家。」

此前，One Hundred Label 在16日曾表示，周鶴年因個人因素暫時中斷活動。與此相關，據韓媒 new1 今日（18）報導：「經確認，周鶴年因日前與前日本成人片演員明日花綺羅的私人會面，因而突然中斷組合活動。」據報導，周鶴年上月29日晚上與平時認識的日本朋友一起訪問六本木的酒吧，他與明日花綺羅一直待在一起還被捕捉到擁抱等行為。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞