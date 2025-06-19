姜河那惊悚新电影《84平方公尺》7月18日公开！搬进新公寓却被所有住户怀疑是噪音制造者！

一位高高兴兴买了一间84平方公尺（约25坪）的公寓并入住的宇成（姜河那饰），每天却饱受楼层间的噪音所苦，连自己都已经受不了，但大家却都怀疑他才是噪音来源？

Netflix新电影《84平方公尺》将於7月18日公开，从主题名称就令大家感到好奇，这个平方公尺的大小是韩国最大众化最常见的公寓坪数，也反映出现实的韩国社会，已经公开的预告中充满悬疑气氛，似乎已六神无主的宇成，到底在搬进新家后发生了哪些事情？而透过窗户相互怀疑彼此的所有住户们，他们的身分以及警戒心情，将引发意想不到的情节。



海报上更写著：「精致的公寓发出的砰砰楼层噪音的犯人…是我吗？」买房暂时感到幸福开心，但被指称为整栋楼的噪音制造者，可说是宇成人生的最大危机。预告的一开始，姜河那所饰演的宇成，在周围众多人的祝贺声当中开心地在首尔拥有了自己的一间公寓，包含了房贷、离职金、单人套房保证金、妈妈的大蒜田等等，所有的要素都聚集在一起，加上他的灵魂，才成功购入了这样的公寓。



不过幸福只是暂时的，每到夜晚就会开始传来恼人的楼层噪音，让宇成觉得不堪其扰，影片气氛也瞬间转变为惊悚悬疑，「所有人都怀疑是我」他的门上贴著许多警告的便利贴，住户们纷纷来向宇成抗议，并警告他不可再发出噪音，而住户代表恩华（廉惠兰饰）的表情不一般，最终有人说著「你知道隔壁区的公寓曾发生的杀人事件吗？」令人毛骨悚然。



《84平方公尺》也是《只是手机掉了而已》导演金泰俊的第二部悬疑作品，擅长透过日常生活想像得到的真实恐怖悬疑情境，细腻的表现出来并大获好评，在这个韩国人相当熟悉的公寓坪数日常生活空间里，谜样的噪音到底背后藏有什么样的故事？由姜河那、廉惠兰、徐贤宇等演员共同演出，7月18日将在Netflix全球公开。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻