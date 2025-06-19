從THE BOYZ退團的周鶴年承認與日本AV女優同席「但絕無發生不當行為」以親筆信表態澄清

前 THE BOYZ 成員周鶴年（26歲）承認曾私下與日本AV女優見面，但他劃清界線，強調並未涉及任何不當交易等非法行為。

周鶴年於今天（19日）在自己的社群媒體帳號上公開了一封親筆信。他表示：「首先，因為與我相關的報導而感到震驚的粉絲們及所有人，我對於因不光彩的事情造成大家的困擾，深感抱歉。」



接著他承認：「2025 年 5 月 30 日凌晨，我與熟人一起參加的飲酒聚會中，確實有與對方同席。」但他強調：「新聞或謠言中提到的Ｘ交易或任何非法行為，我都從未涉及。」「我對自己的行為深感反省，也想向因此感到驚訝的大家真心地道歉。」



據悉，周鶴年於 5 月底與熟人共度凌晨時段的飲酒聚會上，與日本AV女優明日花綺羅（Asuka Kirara）有擁抱等肢體接觸，該畫面被日本週刊雜誌《週刊文春》拍下並曝光。



該媒體就此事向 THE BOYZ 所屬公司 One Hundred Label 確認，One Hundred 在調查事實後，與 THE BOYZ 成員們討論最終決定周鶴年退出團隊並解除專屬合約。（早先報導：前幾天才宣布因個人因素暫停活動！官方將THE BOYZ周鶴年退團＋解約！）

在公開周鶴年去留決定的官方立場後，One Hundred Label 會長車家元也親自表態：「我們深刻意識到本公司的責任並深刻反省。將強化對藝人私生活與整體態度的管理體系，並致力於提升倫理意識的教育與內部制度的完善。」

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