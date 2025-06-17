《牵牛与仙女》大势演员秋英宇x MZ世代巫女赵怡贤展开充满粉红泡泡的救援罗曼史

6月17日tvN新月火电视剧《牵牛与仙女》以线上模式举办制作发表会，导演金永完、演员赵怡贤、秋英宇、车康润与秋瓷炫都参与活动。

《牵牛与仙女》由同名的人气网路漫画原著改编，描述一位拥有「死亡厄运」的少年以及要阻挡这个厄运的MZ世代女巫，呈现18岁的他们无所畏惧的初恋救援罗曼史。赵怡贤在剧中饰演为了拯救初恋男神的命运的女高中生小巫师「朴圣雅」，她过著白天是学生，晚上是巫师的双重生活，对於牵牛可说是一见钟情，决定拯救他的命运。为了消化这个角色，赵怡贤也花了大约3个月的时间去练习怎么演出巫师，她透露剧中也有跳大神的场面，於是她拜师学艺，跳大神的方法、顺序、语气等都一一练习。



秋英宇在剧中饰演的「裴牵牛」一角，则是巫女朴圣雅的救援而获得了平凡的幸福，虽然是一个出生以来就带有死亡厄运的小孩，再加上这死亡厄运还牵连著更多坏事，就连出现在他周围的人也会无辜被牵连，因为不希望别人受害，而开始变得像刺猬一样充满攻击性。



车康润则是饰演「表志浩」一角，与朴圣雅一起改变牵牛的命运，表志浩的性格直来直往，相当单纯，看著圣雅不断为了守护牵牛而努力的样子，也对圣雅相当心动。秋瓷炫在剧中则是一位成为鬼的巫师「严华」，他将为这对小情侣的恋情带来一些阻碍，秋瓷炫也透露大家想像不到的反转非常多，越后面的剧情可看到更多的演技变身。



赵怡贤与秋英宇已经是继《学校2021》后的第二次合作，虽然之前的剧情中两人并没有太多打闹互动，但透过本次《牵牛与仙女》也让两个人交情变得更熟，秋英宇更是大方称赞赵怡贤看起来变美了，赵怡贤则表示同年纪的两人，在20岁出头与20岁中后半不同时期相遇，她也感到秋英宇的魅力也增加不少。《牵牛与仙女》将於23日晚间首播。



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