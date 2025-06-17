李洪基《熊孩子》再曝顽疾「化脓性汗腺炎」，小时候屁股就曾「爆脓」湿一片

《我家的熊孩子》15日播出的最新一集，FTISLAND主唱李洪基透过问诊和医师对谈，再次公开缠身自己超过20年的顽疾「化脓性汗腺炎」。

李洪基首次加入《熊孩子》班底公开自家还有「奇妙」的生活习惯后，再度公开缠著自己多年的化脓性汗腺炎。李洪基过去就曾在《全知干预视角》或自己的IG上透露自己饱受屁股上的脓疮之苦，不过此次在节目上就诊，他主要是为了腋下的不适，感受到腋下也长了脓疮。



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‎〈李洪基上节目再谈屁股脓疮，自称动过8次手术已成「脓疮高手」!〉

李洪基其实除了屁股，腋下也会长脓疮，全都是因为化脓性汗腺炎，过去人们都容易把此病症误会成一般脓疮或痤疮，但严重的话，这些脓疮之间是会连结行成「隧道」，像「蚂蚁地狱」（应指蚂蚁窝）一样，初期发现若好好治疗就能改善。说到初期，李洪基和妈妈就相当遗憾小学时没能及早发现，当时只觉得是脓疮要将脓挤出来，李洪基还曾在上课时屁股一边的脓疮爆开，导致裤子湿掉请假回家。



李洪基后来察觉病症后，共动了11次手术，因为手术疤痕相当多，让他自卑到不再泡大众浴池，幸好病症已一阵子没复发，和医师一见面才会好久不见的打招呼。李洪基透过超声波（超音波）检查，屁股果然没问题，但感受不适的腋下确实开始长了脓疮，医师表示状况还在初期可控制的范围内，提醒李洪基一有不适再尽速就医。搞笑的是，医师说男性到了40岁男性荷尔蒙会减少，此病症也会随著荷尔蒙减少而减轻，很快就要40的李洪基听了之后心情很复杂……（编按：其实按国际年龄，1990年生的李洪基才35岁啦，还有几年呢！）



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