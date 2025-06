前ILLIT成员李荣书开通IG！加入王牌制作人Teddy成立的「THE BLACK LABEL」，传将以男女混合团出道！

哇~现在真的很少见到男女混合团!

6日,据韩媒报导,Teddy 带领的 THE BLACK LABEL 将推出男女混合团。对此,THE BLACK LABEL 方面回应:「 THE BLACK LABEL 现在正在准备男女混合团的出道,具体事项将在日后公开。」男女混合团最近在 K-POP 市场中真的很难找到,目前还在活动的男女混合团只有 KARD, THE BLACK LABEL 会推出什么样的风格?也备受关注!



在 JTBC《R U Next?》中获得第二名的李荣书,原本将作为女团 ILLIT 成员出道,但在出道之际与 BELIFT LAB 解除合约并退出组合,让许多粉丝都相当错愕。而李荣书近日也开设个人 IG,也被证实已加入 THE BLACK LABEL ,据悉将会作为该男女混合团的成员出道。



消息一曝光,立即引发热烈讨论,网友:「组成男女混合团体?」、「不管以什么出道都很期待」、「竟然去 THE BLACK LABEL 了吗」、「不管怎样都会支持荣书」、「希望一切顺利,我都爲你加油了」、「男女混合团体??应该不容易,但确实很好奇」、「瞄准海外市场就混团吧」等等。

另外,THE BLACK LABEL 目前旗下有 BIGBANG 成员太阳、BLACKPINK 成员 ROSÉ、全昭弥(SOMI)、MEOVV、演员朴宝剑&李钟元、舞者 Leejung 等,还全权负责 《I-LAND 2:N/α》的诞生的组合 izna。

