前ILLIT成员李荣书开通IG！加入王牌制作人Teddy成立的「THE BLACK LABEL」，传将以男女混合团出道！

哇～现在真的很少见到男女混合团！

6日，据韩媒报导，Teddy 带领的 THE BLACK LABEL 将推出男女混合团。对此，THE BLACK LABEL 方面回应：「 THE BLACK LABEL 现在正在准备男女混合团的出道，具体事项将在日后公开。」男女混合团最近在 K-POP 市场中真的很难找到，目前还在活动的男女混合团只有 KARD， THE BLACK LABEL 会推出什么样的风格？也备受关注！



在 JTBC《R U Next?》中获得第二名的李荣书，原本将作为女团 ILLIT 成员出道，但在出道之际与 BELIFT LAB 解除合约并退出组合，让许多粉丝都相当错愕。而李荣书近日也开设个人 IG，也被证实已加入 THE BLACK LABEL ，据悉将会作为该男女混合团的成员出道。



消息一曝光，立即引发热烈讨论，网友：「组成男女混合团体？」、「不管以什么出道都很期待」、「竟然去 THE BLACK LABEL 了吗」、「不管怎样都会支持荣书」、「希望一切顺利，我都爲你加油了」、「男女混合团体？？应该不容易，但确实很好奇」、「瞄准海外市场就混团吧」等等。

另外，THE BLACK LABEL 目前旗下有 BIGBANG 成员太阳、BLACKPINK 成员 ROSÉ、全昭弥（SOMI）、MEOVV、演员朴宝剑＆李钟元、舞者 Leejung 等，还全权负责 《I-LAND 2：N/α》的诞生的组合 izna。

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