不动产富婆！惠利身家曝光：持有首尔江南两栋大楼，至少赚进60亿

女团Girl's Day成员出身、现为演员的惠利，名下持有位於首尔富人区江南三成洞与驿三洞的两栋大楼，总购买金额约121亿（韩币，下同），预计至少可获利60亿（韩币，下同）以上。

据悉，惠利在2022年8月以家族法人名义，以77.5亿购入位於江南区三成洞的一栋老旧多户住宅。 该地段位於9号线、盆唐线换乘站宣靖陵站与7号线江南区厅站，可步行到达的「三铁便利」地段，地理位置极佳。

惠利拆除了原有建筑，重新建造了一栋地下2层、地上6层的新大楼。 包括购入费用、交易相关费用（约4.5亿）、新建成本（约25亿），推算总投入约为107亿。 房产仲介专家表示：「三成洞这栋大楼目前正在以保证金4亿、月租3000万的条件寻找整栋承租人，如果出售，预计短短三年就能带来30亿以上的溢价收益。 」



不仅如此，惠利在2020年12月还以本人设立的法人名义，以43.9亿购入驿三洞一栋老旧住宅，同样拆除重建。 该建筑目前市值预计已超过100亿，出售时预估也能获得30亿以上的差价收益。 惠利不仅在演艺圈大放异彩，连在房地产投资领域也展现了令人惊叹的眼光与实力。

值得一提的是，惠利近期主演电视剧《善意的竞争》，剧中她佩戴的许多名牌发饰、私服、包包等配件，其实都是她的私人物品。 作为时尚达人，惠利不只在萤幕前光采夺目，私下也以高品味、真豪气著称。 无论是演技、穿搭还是投资，这位全能女星的每一步都引人注目、备受瞩目。



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