神隐3个月回归！李侑菲近照激似张员瑛，网友惊呼：「分不出来！」

演员李侑菲在神隐近3个月后，终於透过社群媒体更新近况，与粉丝们暖心互动，立刻引发热烈讨论！

日前，李侑菲通过个人IG公开了一系列生活照与短片，并写下贴心叮咛：「大家都要穿暖一点喔！」这是她自9月后，时隔约3个月的贴文，久违的更新让粉丝们又惊又喜。 照片中，李侑菲身穿毛茸茸的皮草外套搭配牛仔裤，展现时髦又休闲的冬日穿搭，整个人散发著温柔优雅的气息。 白皙肌肤与精致五官依旧亮眼，状态好到完全不像已经33岁，冻龄美貌让网友们大呼不敢相信。



这组照片火速在韩网流传开来，被说与当红女团IVE的成员张员瑛以及ILLIT的成员慜柱十分相似，引起网友热议，大家纷纷留言表示：「真的好像张员瑛！」、「跟慜柱是失散姐妹吧？」、「这一家子的基因太强了」、「黑长直+浏海，和张员瑛的氛围超级像」、「李侑菲本来就有一点像张员瑛+慜柱」。 同时粉丝们也激动表达思念之情：「好久没看到你更新了！」、「终於等到你了，太美了」、「要常常发照片啊！」。 连李侑菲的妈妈、资深演员甄美里也默默来按赞，低调展现对女儿的支持与宠爱。



李侑菲於2011年透过MBN情境剧《吸血鬼偶像》出道，凭藉清新气质受到关注。 之后在《善良的男人》、《九家之书》、《任意依恋》、《朝鲜驱魔师》、《柔美的细胞将总统》、《7人的逃脱》及《7人的复活》等多部作品中展现多样化的演技，实力备受肯定。 她的亲妹妹李多寅则在2021年与「国民女婿」李升基开始交往，并於已结婚，两人现已育有一女，家庭生活幸福美满。 不过，今年5月李升基岳父等人因涉嫌《资本市场法》等罪名遭检方调查起诉，李升基也在4月底透过公司表明「将与岳家划清界线」，一度成为话题焦点。

虽然家庭背景一度引起讨论，但李侑菲仍持续透过作品与粉丝交流，这次久违po出近况，也让人期待她未来的演艺活动与新作品！

