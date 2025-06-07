【韩网热门】BTS柾国退伍倒数4日！粉丝请阿兵哥吃冰喝咖啡，应援sense获好评

BTS防弹少年团成员田柾国即将在6月11日退伍，粉丝在柾国部队所在的涟川郡举办应援活动，凡军人皆可免费领取饮料和BR冰淇淋 （6月5日至8日）。

因为近期天气炎热，这一活动在军人中获得了非常好的反响，很多人来店内用餐并拍摄纪念照，路上也有不少军人拿著柾国小扇子，边吃冰边称赞：「不愧是柾国哥！」



이벤트 2일차 <커피베이 연천전곡점>과 <배스킨라빈스 경기연천점>에도 많은 분들이 오고 계세요 이벤트 아이스크림을 들고 기념 사진 찍는 모습 길에서도 정국 부채를 든 군인분들 자주 만납니다 pic.twitter.com/FxBYYbCmAr — 정국 서포터즈 JUNGKOOK SUPPORTERS (fan) (@JJK_SUPPORTERS) June 6, 2025

据悉第一天就消耗了196杯咖啡、 230个BR冰淇淋，每天各准备了200个！



粉丝还在整个涟川地区进行计程车车身广告，挂出横幅感谢涟川对柾国的照顾，提前祝贺柾国退伍！





韩国网友评论：

1. 好棒的idea，粉丝超有sense耶！

2. 追星最重要就是sense

3. 就像是退伍之前给大家留下礼物的感觉，军人们一定很喜欢

4. 请客阿兵哥真的是真爱，对柾国而言也很有意义！

5. 阿兵哥在冰淇淋认证照上写著「大哥，感谢请客！」kkkk



6. 昨天经过时看到粉丝做的横幅超多，沿著山路一直延伸，就连山中巴士站都挂著活动广告

7. 那一区完全是防弹之城... 哨城里（*涟川郡下属地区）每根路灯柱都挂著防弹的垂直布条，走进市区还有巨大的横幅，感觉超宏伟kkk

8. 柾国捐款额高达10亿（*今年3月援助山火受灾区），粉丝出手也超级阔绰，好帅气啊

9. 既活化了地方经济，又帮军人消暑，真的很棒

10. 防弹成员们待过的地区，生日那天也有给军人们免费使用咖啡厅的活动。 我弟也炫耀说喝了免费咖啡kkk

11. 我们小狗终於要退伍啦

12. 4天后就能看到柾国啦kk超开心！

出处：https://theqoo.net/hot/3773806753

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