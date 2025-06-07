前ILLIT成員李榮書開通IG！加入王牌製作人Teddy成立的「THE BLACK LABEL」，傳將以男女混合團出道！

哇～現在真的很少見到男女混合團！

6日，據韓媒報導，Teddy 帶領的 THE BLACK LABEL 將推出男女混合團。對此，THE BLACK LABEL 方面回應：「 THE BLACK LABEL 現在正在準備男女混合團的出道，具體事項將在日後公開。」男女混合團最近在 K-POP 市場中真的較少見，THE BLACK LABEL 會推出什麼樣的風格的團？也備受關注！



在 JTBC《R U Next?》中獲得第二名的李榮書，原本將作為女團 ILLIT 成員出道，但在出道之際與 BELIFT LAB 解除合約並退出組合，讓許多粉絲都相當錯愕。而李榮書近日也開設個人 IG，也被證實已加入 THE BLACK LABEL ，據悉將會作為該男女混合團的成員出道。



消息一曝光，立即引發熱烈討論，網友：「組成男女混合團體？」、「不管以什麼出道都很期待」、「竟然去 THE BLACK LABEL 了嗎」、「不管怎樣都會支持榮書」、「希望一切順利，我都爲你加油了」、「男女混合團體？？應該不容易，但確實很好奇」、「瞄準海外市場就混團吧」等等。

另外，THE BLACK LABEL 目前旗下有 BIGBANG 成員太陽、BLACKPINK 成員 ROSÉ、全昭彌（SOMI）、MEOVV、演員朴寶劍＆李鍾元、舞者 Leejung 等，還全權負責 《I-LAND 2：N/α》的誕生的組合 izna。

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