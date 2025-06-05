BLACKPINK Jennie & aespa Winter傻傻分不清楚！SEVENTEEN DK「吓」到「负荆请罪」

tvN全新综艺节目《Nana民宿 with SEVENTEEN》於6月2日下午迎来首播，一开场就笑料百出，为观众带来满满欢乐。

在节目中，由罗暎锡PD主持的第一轮游戏是「人物问答」环节。 当题目照片公开后，答案其实是aespa成员Winter。 但SEVENTEEN的DK一看到照片，居然毫不犹豫地大声喊出「Jennie！」引发全场爆笑。

意识到自己答错后，DK瞬间羞愧地趴倒在地，现场气氛直接升温，笑声不断。成员们见状也调侃道：「这情况有点严重啊？ 」露出一脸震惊的表情。DK则带著一脸尴尬的笑容为自己解围：「我怎么会想到Jennie呢？ 」尽显可爱又真实的一面。

《Nana民宿 with SEVENTEEN》是一档记录「NA社长」罗暎锡PD化身民宿老板，接待SEVENTEEN作为「客人」的温馨综艺节目。 成员们将在节目中展开轻松有趣的民宿生活，展现他们台下不为人知的自然模样。

而DK的这场「乌龙」也意外成为节目亮点，网友纷纷表示：「这才是真实又搞笑的综艺魅力！」、「K-POP爱豆之间到底认不认识彼此，一看就知道啦~」、「这个姿势的负荆请罪也是第一次见到，笑死了」、「哈哈哈哈哈，DK认错的速度太快了」、「综艺之神降临的瞬间」。



节目首播就因SEVENTEEN成员的搞笑反应引发热烈讨论，也为接下来的节目内容埋下更多期待。 看爱豆住民宿，还能一边爆笑，追这部综艺，值了！

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