金秀贤风波3个月后，韩国舆论大反转有望复出？粉丝开始期待《山寨人生》开播

演员金秀贤与故金赛纶之间的争议事件，历经三个月发酵，近期韩国舆论出现剧烈反转。 当初因「与未成年恋爱」指控而引发巨大争议的金秀贤，随著时间推移，相关主张未有实质证据，爆料者可信度频遭质疑，导致「被诬告」的声音日渐高涨。

尽管最初指控内容相当震撼，但随著时间推移，并未出现「决定性」证据，反而仅有不断堆叠的主张，爆料者的可信度也受到质疑，韩网上「金秀贤可能被诬告」的呼声越来越高。近期网路社群上出现大量贴文，如「金秀贤无罪终结？」、「金秀贤果然是被诬陷？」、「《山寨人生》会不会播出」等，显示外界对他复出的期待持续升温。

当初金赛纶遗属与YouTube频道「横竖研究所」声称，金秀贤从2016年金赛纶仅15岁时起，与她有长达六年的恋人关系。 然而根据最新报导指出，金秀贤从2016年至2019年间其实与出身偶像团体的演员A某交往约三年。两人是同一家经纪公司的前后辈，即便金秀贤当时正在服兵役，也经常手写信件给对方，显示与金赛纶「重叠交往」在时间上根本不可能。这与金秀贤方面一贯主张「与金赛纶的交往是在她成年之后、即2019至2020年间」的说法相符。



此外，也有韩媒报导指出，金赛纶在未成年时期曾与其他男性交往，包括2016年、2018年与2021年，曾与不同对象传出恋情，当中甚至包括歌手WOODZ与前国家代表级运动选手。

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其中一项所谓「未成年恋爱证据」的照片，经查是以金赛纶成年后才推出的iPhone 11拍摄，令该证据的可信度大打折扣。再加上近期「横竖研究所」声称爆料者在美国遭袭事件也疑似造假，令整起事件更加扑朔迷离。



「横竖研究所」称爆料者A某在美国新泽西遭到歹徒连续刺颈九次，但A某之后却改口「只是手臂受伤」，医院诊断书亦仅记载「右肩」与「左手」的刀伤，前后说词不一致。更关键的是，纽约总领事馆公开表示「未接获任何相关事件的通知」，正式驳斥该主张，证实为虚假内容。

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在一连串反转发展之后，韩国网路舆论开始大幅转向支持金秀贤。各大社群与SNS上主流声音认为「没有证据、只靠发言就把人定罪是个问题」。 尤其「横竖研究所」过去在多起事件中已多次被指控夸大或失实，导致其公信力明显下降，也影响了此次事件的判断。不少网友表示：「说了几个月要公开证据结果到现在什么都没拿出来」、「横竖研究所讲的话一句都站不住脚」、「除非还有什么新爆料，不然看起来金秀贤真的很冤」。

受风波影响，由金秀贤主演的Disney+大作《山寨人生》至今仍处於未公开状态。 该剧总制作费高达600亿韩币，第二季拍摄也已大致完成，但Disney+依旧保持谨慎立场。Disney+最近公布的2025年下半年片单中，未见《山寨人生》身影，仅列出其他作品。 韩国华特迪士尼公司内容负责人崔然佑（音译）表示：「自公司做出暂缓公开的官方立场后，至今并无进一步更新，目前也无可提供的正式说明。」这显示出平台倾向等到法律结果出炉后才决定后续动向，预估短期内难以上线，最快可能要等到明年。

此外，金秀贤代表作《来自星星的你》近日已在巴西最大民营电视台SBT开播，证明他在海外仍具备极大影响力。 SBT更表示：「巴西对韩国大众文化内容的需求呈爆炸性成长」，因此开设了名为「Asian Production Line」的专属时段，《星你》为首部播出的韩剧。



与金秀贤合作《山寨人生》的女演员曹宝儿近日在采访中也表达了复杂心情。她表示：「是我们大家一起很努力准备的作品，也投入了很多感情。」并期盼「有一天观众能理解我们的努力，得到好结果」。 据悉她甚至为了拍摄推迟新婚旅行，但却因这场争议无辜受到牵连，难免心力交瘁。

如今韩网网上也出现不少声援金秀贤的声音如「没做错就该复出」、「某些人应该向金秀贤谢罪」、「都拍完了，看起来也没错，等判决出来应该就会播吧」、「第二季都快拍完了，剧情看起来也蛮有趣的」等，显示观众对该剧仍保有高度期待。

目前，金秀贤已对横竖研究所与相关人士提告，控告对方涉嫌诽谤、违反资讯通信网法与跟踪罪，并提出高达120亿韩元的损害赔偿诉讼。外界认为，案件最终将由法院裁决，而《山寨人生》的命运，也将随之明朗。

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