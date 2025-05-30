《NANA民宿》EP.1爆笑抢先看：SEVENTEEN成员DK看著Winter喊出Jennie，直接跪头请罪XD

DK：「Winter，Jennie，傻傻分不清楚～」答错的那瞬间，真的太好笑了啦！XDDD 重点是，桌上剩余的食材量...也提前曝光了！！

在话题真人秀《NANA民宿 with SEVENTEEN》早先公开的预告中，男团 SEVENTEEN 展现多人料理的实力与综艺感。而这次抢先看影片的「人物猜题」游戏中，成员 DK 则引爆了笑点和无奈。



▼《NANA民宿 with SEVENTEEN》第一集抢先看的爆笑片段：（记得开启中文字幕）



轮到 DK 时，罗PD拿出了女团aespa成员Winter的照片，DK默默回答：「Jennie？（女团BLACKPINK）」全场爆笑崩溃XDD，Hoshi 气到大喊正答：「Winter～Winter～！」DK立刻负荆请罪，做出韩国被处罚的标准姿势领罚。（姿势：头顶著地板，屁股翘高）



一旁的圆佑也一脸无奈地看向DK，字幕打上：「K-POP会员资格今日到期。」DK 遗憾仰天长啸：「啊～～～冬天啊！（Winter）」、「哇～我真的知道（她是谁）耶。」对答错的自己感到相当后悔。



更加遗憾的是，镜头带到食材桌，原本满满的桌子，瞬间只剩下一盘五花肉了。《NANA民宿 with SEVENTEEN》EP.1 将於6月2日晚上10点10分在tvN首播。





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