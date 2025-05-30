朴宝英演技全开！《未知的首尔》化身四个人：姐妹、假姐妹、真是假、假是真，全靠她一张脸撑起来！

朴宝英在《未知的首尔》挑战双胞胎一人分饰四角 演技大爆发！

由朴宝英、朴珍荣主演、tvN推出的周末剧《未知的首尔》自首播以来热度飙升，掀起热浪般的讨论。朴宝英在剧中饰演双胞胎姐妹柳未知、柳未来，不仅要诠释两位截然不同的角色，还要演出姐妹互换身份后的「姐姐装妹妹」和「妹妹扮姐姐」场面，实际上挑战的是一人分饰四角，展现细腻演技与强大爆发力，带动收视率与话题度双双攀升。



미지의서울은 ㅈㅉ 박보영 연기차력쇼.. 미래랑 미지 얼굴빼고 말투랑 표정이 미세하게 다다름….. pic.twitter.com/MDbE1qKDzH — one (@kyzxn8) May 22, 2025

在之前的制作发布会上，朴宝英曾透露，她透过造型、语气与神态等各种细节来区分角色，以确保角色互换后也能展现微妙的平衡感。这份用心果然在5月24日首播后立刻获得观众肯定，网路社群上涌现如「完全忘了是一人分饰两角」、「明明是同一个演员，感觉却完全不同」等热烈好评。



<미지의 서울 > 1화 엔딩

“관두지도 말고 버티지도마. 내가 너로 살게. 넌 나로 살아”



난 미지가 탈색한게 미지/미래 구별용인줄알았는데 회색도시 서울에서

탈색모+원색옷 색깔있는 미지를 표현한거였음

그래서 미지의 서울이구낭

외형은 색을 잃었어도 본연의 색을 가지고 있는 미지 넘 응원되 pic.twitter.com/Pc4GtFNzsd — 시루 (@siroo65764) May 25, 2025

根据韩国Good Data Corporation发表的FUNdex榜单，《未知的首尔》在开播首周就登上TV-OTT剧集话题榜第3名，朴宝英更拿下演员话题榜冠军，剧中另一位主角、饰演「李昊洙」的朴珍荣也打入榜单，证明该剧已稳坐大势剧行列。不仅如此，剧集仅播出到第2集就刷新自身最高收视率，达到5%，人气持续飙升中。

其中最让人动容的片段，是柳未知紧紧抓住濒临崩溃的姐姐柳未来，泪崩喊著「我怎么可能放开你的手！」场面中，妹妹的悲伤、愤怒、担忧与惊慌交织，投入姐姐怀抱大哭，而姐姐则忍著泪水安慰著妹妹，让观众也忍不住红了眼眶。



미지의 서울 1화부터 박보영 연기차력쇼 미쳤어…

미지가 쌍둥이 직감으로 죽으려던 미래 살리고 둘이 얼싸안고 엉엉 우는데 나까지눈물남 너무잘해진짜 pic.twitter.com/QtQdmwkwlF — Po(@dearmybbo) May 24, 2025

随著剧情进入双胞胎互换人生的新篇章，朴宝英还要演出柳未来假装成柳未知、柳未知假装成柳未来的尴尬适应过程，无论是面对初恋李昊洙时的慌张与可爱，还是即使换上俏皮短发仍掩盖不住的冷淡氛围，都让观众赞叹她的精湛表现。



凭藉自由切换双胞胎姐妹的截然不同张力，朴宝英稳稳掌控《未知的首尔》的核心。 随著姐妹们正式开启首尔与斗村里的适应之旅，她们之间的秘密约定究竟能否守住？ 观众们对朴宝英接下来的表现也抱持高度期待。 第3集将於31日晚间9点20分播出，敬请锁定。

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