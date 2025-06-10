宝藏系创作歌姬 《Really Like You》主唱 GYUBIN 首次个人见面会登台 【2025 GYUBIN FIRST FAN CON <FLOWERING> IN TAIPEI】 7月13日与台湾粉丝相见欢，门票6月21日开卖！

韩国新世代创作歌姬Gyubin（朴圭斌） 宣布即将於7月13日在台北WESTAR举办个人首次见面会《GYUBIN FIRST FAN CON IN TAIPEI》，与台湾Really（官方粉丝名）面对面交流。门票将於6月21日上午11点正式开卖，粉丝们绝对不能错过Gyubin这场第一次的台湾见面会，一同打造专属於「Really」的青春约定！

Gyubin以爆红出道曲〈Really Like You〉惊艳乐坛，2023年出道后便以清新嗓音与直抵人心的词曲魅力快速吸粉，年仅17岁即登上各大音源榜单、掀起热潮，成为「最值得关注的新星」更被南韩网友封为「小IU」。今年她带著首张迷你专辑《Flowering》回归，以细腻笔触描绘青春恋爱的悸动与勇气，让乐迷再次感受到她令人心动的创作力。

Gyubin的音乐启蒙来自她的父亲。爸爸曾怀抱成为吉他手的梦想，这份热情也深深影响了她。从小就展现对音乐过人的天分与浓厚的兴趣，在她8岁生日时，爸爸送给她人生中的第一把吉他作为生日礼物，这也成为她音乐旅程的起点。此后，她在爸爸的陪伴与指导下学习吉他、钢琴与歌唱，让音乐逐渐成为她生活中不可或缺的一部分。



与台湾拥有深厚情分的Gyubin，不仅〈Really Like you〉在台湾的音乐数位榜单取得不俗的成绩，出道后首场海外演出也是献给台湾，当时她本人也在Threads和IG上发文感谢台湾粉丝们的喜爱。今年四月，Gyubin受邀来台举办签售会及参与棒球开球活动，成为中华职棒首位登上台北大巨蛋担任开球嘉宾的韩流歌手。当时她表示：「从出道就感受到台湾粉丝的支持，希望能有机会到这里举办演唱会，和大家有更多面对面的互动。」这次GYUBIN也很快实现承诺，将带来完整的舞台演出与专属福利，回应台湾粉丝一路以来的支持，此外，她也曾公开表示自己非常喜欢《恶作剧之吻》、《我的少女时代》等华语影剧的主题曲，这次见面会是否会特别准备中文歌曲表演，也让人万分期待。

这场《GYUBIN FIRST FAN CON IN TAIPEI》，不仅是Gyubin首次在台湾举办的粉丝见面会，也将是一场近距离面对面接触、深入了解她的音乐与内心世界的机会。期待能与Really一起留下独一无二的青春回忆。更多活动详情与粉丝福利，请密切关注主办单位后续公告。



【2025 GYUBIN FIRST FAN CON IN TAIPEI】

▼演出时间｜2025年07月13日（日）18:00

▼演出地点｜WESTAR（台北市万华区汉中街116号8楼）

▼活动票价｜A区 NT$4,800 / B区 NT$3,800

▼起售时间｜2025年06月21日（六）11:00

▼购票方式｜Ticket Plus 远大售票网站及全台 7-ELEVEN ibon 机台

▼身障购票｜请洽 Ticket Plus 远大售票网站 EMAIL 购票

▼购票网址｜https://ticketplus.com.tw/（网页建置中）

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