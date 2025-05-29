FNC五大乐团齐聚高雄巨蛋！《2025 FNC BAND KINGDOM》8月2日、3日登场 6月15日 中午11点远大售票开抢

继今年初於桃园举办台湾首场FNC家族乐团演唱会并大获好评，《2025 FNC BAND KINGDOM》强势回归，将於8月2日（六）与3日（日）携手旗下五大乐团，在高雄巨蛋盛大登场。本次阵容包括人气乐团 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Unicorn，以及全新男子乐团 AxMxP，将首度来台亮相，从经典乐团的回归到话题新团的登场，掀起新话题热潮。门票将於6月15日（六）上午11点起，透过远大售票系统正式开卖。

横跨经典与新声，打造夏日最强韩系乐团盛会。今年初FNC家族首度以全乐团阵容现身桃园，让众多台湾乐迷至今仍记忆犹新。这回移师南台湾，再度呈献《2025 FNC BAND KINGDOM》，由拥有实力与高人气的「乐器系偶像」组成的五组乐团，将带来各自代表作品与风格鲜明的舞台演出，进一步验证FNC作为韩流乐团代表品牌的绝对实力。

五组参演乐团中，FTISLAND作为FNC的开山摇滚天团，至今仍是K-Band的经典代表；CNBLUE刚於上周末（5月24、25日）在高雄完成《2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG》两场专场演出，引发热烈反响。而今年迎接出道十周年的N.Flying，也将於五月底推出十周年回归专辑《Everlasting》，不仅回顾乐团过去十年的历程，也展望未来新篇章，势必带来一场既怀旧又创新的音乐体验。目前正展开首次亚洲巡演的 Hi-Fi Un!corn，将於 5 月 31 日举行的《Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour "Beat it Beat it" IN TAIPEI》中，首次登上台湾舞台。凭藉以强烈摇滚声响与个性视觉风格广受瞩目的新生代乐团，近来在乐团市场中迅速拓展声势，备受期待。



本次公演同时迎来FNC全新男子乐团AxMxP的台湾初登场。团名AxMxP取自「Amplifier（增幅器）」之意，象徵乐团将以澎湃能量撼动舞台。成员之一的河有俊近期出演SBS新剧《四季之春》，担纲男主角「四季」，展现亮眼人气与多面魅力。此次FNC BAND KINGDOM将是他们首次台湾公开演出，这支拥有高水准演奏实力与创作能量的新生代乐团，将会如何与台湾乐迷互动，备受瞩目，也令人满怀期待。

作为「K-Band 宗家」的FNC娱乐，旗下五组实力乐团将齐聚高雄，横跨不同世代与音乐风格，打造只属於FNC的音乐王国。从韩流摇滚的经典开端，到新世代乐团的创新火花，五大乐团将以热血现场实力点燃全场氛围，这场音乐盛事乐迷们绝对不容错过，门票将於6月15日（六）上午11点起，透过远大售票系统正式开卖，更多活动详情与福利公告，请锁定主办单位 SHOWOFFICE 官方社群平台。



2025 FNC BAND KINGDOM IN KAOHSIUNG

⚡演出时间｜

2025年08月02日（六）15:30

2025年08月03日（日）15:00

⚡演出地点｜高雄巨蛋 KAOHSIUNG ARENA

⚡演出地址｜高雄市左营区博爱二路757号

⚡活动票价｜NT$6,300 / NT$5,800 / NT$5,200 / NT$4,800 / NT$3,800 / 非轮椅席NT$2,600 / 轮椅席 NT$1,900

⚡起售时间｜2025/06/15 11:00

⚡购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

⚡身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

⚡购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

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