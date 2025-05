TWICE出道十年来首度来台湾活动！娜琏第一个！确定登场高雄啤酒音乐节

TWICE 2015年出道以来因两岸政治问题,一直没能在中国或台湾展开任何活动,今年已悄悄「解禁」,继2月全员中国上海签售会后,成员娜琏确定也要来台湾高雄演唱。

台湾知名超商7-ELEVEn一年一度盛事「高雄啤酒音乐节」正如火如荼宣传中,几日前已陆陆续续提示表演阵容,Threads上相关官方帐号一发文「虽然小编ABCD没学好,但还好文案总是会POP!一声灵光乍现」、「(一串手势emoji)这首风靡 2022 年的 KPOP 舞步/猜猜看谁要来高雄啤酒节教大家ABCD」,便引发热烈讨论是娜琏!提示讲到娜琏Solo曲〈POP!〉与〈ABCD〉,连路人都看得出来!



稍早「高雄啤酒音乐节」官方正式宣布娜琏就是表演阵容,还是首个公布的嘉宾,表演时间就在7月4日!再次引发热烈讨论!网友留言表示「我爱7-11」、「原来解严是这种感觉啊」、「正式宣布台湾ONCE开始过年」……等等。



顺带一提,TWICE 7月很快也要回归,将带来第四张正规专辑。



TWICE 4TH FULL ALBUM



INTRO: FOUR



JUL 2025



