TWICE出道十年来首度来台湾活动！娜琏第一个！确定登场高雄啤酒音乐节

TWICE 2015年出道以来因两岸政治问题，一直没能在中国或台湾展开任何活动，今年已悄悄「解禁」，继2月全员中国上海签售会后，成员娜琏确定也要来台湾高雄演唱。

台湾知名超商7-ELEVEn一年一度盛事「高雄啤酒音乐节」正如火如荼宣传中，几日前已陆陆续续提示表演阵容，Threads上相关官方帐号一发文「虽然小编ABCD没学好，但还好文案总是会POP!一声灵光乍现」、「（一串手势emoji）这首风靡 2022 年的 KPOP 舞步／猜猜看谁要来高雄啤酒节教大家ABCD」，便引发热烈讨论是娜琏！提示讲到娜琏Solo曲〈POP!〉与〈ABCD〉，连路人都看得出来！



稍早「高雄啤酒音乐节」官方正式宣布娜琏就是表演阵容，还是首个公布的嘉宾，表演时间就在7月4日！再次引发热烈讨论！网友留言表示「我爱7-11」、「原来解严是这种感觉啊」、「正式宣布台湾ONCE开始过年」……等等。



顺带一提，TWICE 7月很快也要回归，将带来第四张正规专辑。



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