TWICE出道十年來首度來台灣活動！娜璉第一個！確定登場高雄啤酒音樂節

TWICE 2015年出道以來因兩岸政治問題，一直沒能在中國或台灣展開任何活動，今年已悄悄「解禁」，繼2月全員中國上海簽售會後，成員娜璉確定也要來台灣高雄演唱。

台灣知名超商7-ELEVEn一年一度盛事「高雄啤酒音樂節」正如火如荼宣傳中，幾日前已陸陸續續提示表演陣容，Threads上相關官方帳號一發文「雖然小編ABCD沒學好，但還好文案總是會POP!一聲靈光乍現」、「（一串手勢emoji）這首風靡 2022 年的 KPOP 舞步／猜猜看誰要來高雄啤酒節教大家ABCD」，便引發熱烈討論是娜璉！提示講到娜璉Solo曲〈POP!〉與〈ABCD〉，連路人都看得出來！



稍早「高雄啤酒音樂節」官方正式宣布娜璉就是表演陣容，還是首個公布的嘉賓，表演時間就在7月4日！再次引發熱烈討論！網友留言表示「我愛7-11」、「原來解嚴是這種感覺啊」、「正式宣佈臺灣ONCE開始過年」……等等。



順帶一提，TWICE 7月很快也要回歸，將帶來第四張正規專輯。



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