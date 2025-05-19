李相烨相见礼时竟想表演声带模仿给岳母！透露因李珉廷&李炳宪想婚，却说希澈是「最后希望」XD

《我家的熊孩子》最新443集，特别MC邀请到了《顶级巨星柳白》《结过一次了》李相烨担任，2024年结婚的他聊到了婚前一些趣事。

李相烨众所皆知是演员之外，他的声带模仿也相当出名，尤其是模仿张赫《推奴》名台词「小丫头――」，从《Running Man》爆红后无论到了哪个综艺节目都会秀个一手，而他来到《熊孩子》，竟说自己和妻子家人婚前举行相见礼时，想声带模仿给外母（岳母）看！

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他表示自己想缓和气氛，觉得不仅自己，外母应该也很紧张，打算一见面就用张赫的声音和外母打招呼，申东烨听了吐槽：「你做了的话就结不了婚了吧？」李相烨回答：「幸好当时忘记了，才能成功结婚。」



问他还准备了谁的模仿，他模仿宋康昊，接著又应徐章焄要求模仿了金来沅和李炳宪，但效果都没张赫好，大家一度听不出来金来沅的声音！他模仿李炳宪时还直接介绍自己是李炳宪，申东烨又吐槽：「直接说出来怕大家猜不到，报上名字了耶！」字幕相当有趣下注解「开卷考试」（开书考），爆笑不已。



节目上他更透露和李珉廷合作《结过一次了》（2020）时，看著李珉廷分享李炳宪在家育儿的照片，还有李珉廷下戏就会想回家看孩子，「觉得这一切看上去很幸福」，因此才有了想婚的念头。不过下秒提到他和Super Junior希澈、张圣圭与李硕薰是同为1983年生的同龄朋友，他却说希澈是他们之间「最后的希望」，因为剩下希澈没有妻管严问题……XD



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