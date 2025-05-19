TWICE今夏回歸！7月攜第四張正規專輯強勢登場

JYP娛樂於5月19日透過官方SNS宣布，TWICE將於今年7月帶著第四張正規專輯華麗回歸。 這是她們自2021年11月推出《Formula of Love》以來，時隔約3年8個月的新專輯。

同時也公開了回歸的前導影片。 影片中，9位成員以一頭長髮亮相，展現出與眾不同的氣場。 她們穿著印有「FOUR（四）」字樣與文字圖案的裙子，以相似風格的造型呈現團隊感。



在此之前，TWICE曾透過第五次世界巡演「READY TO BE」與粉絲們見面，橫跨全球27個地區，舉辦了51場演出，與150萬名ONCE（官方粉絲名）一起創下難忘的旅程。

延續這股氣勢，TWICE預計在今夏點燃更高的熱度。 發行正規4輯後，她們將於8月2日登上美國伊利諾州芝加哥格蘭特公園舉行的音樂節「Lollapalooza」舞台，擔任壓軸表演嘉賓，展現全球級人氣與實力。

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