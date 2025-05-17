种族歧视争议还没有平息？经过慎重的考虑和讨论，女团KISS OF LIFE不参加《KCON LA 2025》

女团KISS OF LIFE不参加《KCON LA 2025》，再次引发热烈讨论。

今日（17）KCON USA 方面通过官方 SNS 发布公告称：「遗憾的是，经过慎重的考虑和多方讨论，KCON 和S2娱乐最终决定 KISS OF LIFE 将不再参与《KCON LA 2025》的演出。向期待演出的粉丝们表示诚挚的歉意，希望大家可以谅解。今后的几个月，我们将尽最大努力，爲大家提供更加特别和难忘的体验。」



KISS OF LIFE 在上个月迎来 Julie 生日之际进行的直播中，全体成员以黑人说唱歌手风格登场。并模仿黑人语调，因而遭到批评，指责他们是在嘲弄黑人，以海外粉丝爲中心引发种族歧视争议。

Julie born in Hawaii said the n-word and apologized, Belle born in Seattle acting crazy, I actually liked Kiss of Life and I thought Julie's apology was sincere but this proves that black people are just something you can make fun of but if you get blacklash your sorry pic.twitter.com/tFwEpyN8F9 — Katseye (@aekatss) April 2, 2025

之后S2娱乐方面表示：「对於在2日上传的生日内容中使用特定人种固定观念的表现及风格表示歉意。今后在借鉴文化元素时，更加谨慎，并以更尊重的态度来对待。因此，相关内容将全数删除。对於因此受到伤害的各位，我们再次诚挚道歉，谢谢。」即使 KISS OF LIFE 成员们通过亲笔信表达歉意，但在网上反应并不好。

（延伸阅读：【官方声明】女团 KISS OF LIFE 就种族歧视争议出面道歉：「我们将更加慎重对待文化元素」）

随著《KCON LA 2025》取消，也再次在韩网引发热烈讨论。韩网友：「看来舆论比想象中还要恶劣... 怎么办」、「种族歧视争议还没有平息吗」、「刚开始闹得沸沸扬扬的时候，不应该直接在 IG 上传自拍，而是应该现场拍个影片道歉」、「晕 有这么严重啊」、「虽然道歉了，但外国舆论似乎仍然不好」、「甚至有美国成员的组合也不知道爲什么会这样」、「处理得太差劲了」、「韩国人看了也会产生非好感」等等。



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