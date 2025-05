种族歧视争议还没有平息？经过慎重的考虑和讨论，女团KISS OF LIFE不参加《KCON LA 2025》

女团KISS OF LIFE不参加《KCON LA 2025》,再次引发热烈讨论。

今日(17)KCON USA 方面通过官方 SNS 发布公告称:「遗憾的是,经过慎重的考虑和多方讨论,KCON 和S2娱乐最终决定 KISS OF LIFE 将不再参与《KCON LA 2025》的演出。向期待演出的粉丝们表示诚挚的歉意,希望大家可以谅解。今后的几个月,我们将尽最大努力,爲大家提供更加特别和难忘的体验。」



KISS OF LIFE 在上个月迎来 Julie 生日之际进行的直播中,全体成员以黑人说唱歌手风格登场。并模仿黑人语调,因而遭到批评,指责他们是在嘲弄黑人,以海外粉丝爲中心引发种族歧视争议。

Julie born in Hawaii said the n-word and apologized, Belle born in Seattle acting crazy, I actually liked Kiss of Life and I thought Julie's apology was sincere but this proves that black people are just something you can make fun of but if you get blacklash your sorry pic.twitter.com/tFwEpyN8F9