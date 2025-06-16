苏志燮队动作戏充满热情！《无赦之仇》选角被大赞是「第0顺位」相似度极高

演员苏志燮睽违13年再度演出黑色动作戏码，在Netflix原创系列《无赦之仇》这部黑帮电视剧集中，苏志燮饰演一位在11年前已经退隐江湖的前黑社会组织成员，由於弟弟遭杀害，而让他重新回到这个环境，进行复仇大计。《无赦之仇》在N台全球非英语系国家的点击率排行第二位。

苏志燮表示自己是第一次出演Netflix系列作品，也不太清楚实际的反应，不确定所谓的全球化的影响，不过周围熟人是给了他一些正面评价。《无赦之仇》也是苏志燮在暌违13年之后继《上班族》后再度接演动作戏码，他表示自己其实相当喜爱黑色电影，也喜欢这些有肢体触碰的动作情节，他非常感谢能够收到《无赦之仇》的剧本，他是先看了剧本才去看网路漫画的，同时也很担心自己是否能胜任。

苏志燮也表示自己年纪大了，关节也比较差了点，幸好拍摄时没有受伤，可能因为自己平时就喜欢运动，同时进行健身与拳击训练，所以体力的部分没有问题。关於大家表示苏志燮担纲这个角色，可说是相似度非常高，他谦虚地表示自己应该不是选角的第一顺位，不过听见大家都说他是这角色的「第0顺位」，苏志燮也感谢大家给他这么高的评价。



为此角色，苏志燮更是从原本的95公斤减重到70多公斤，而高难度的动作戏码也有70～80％由苏志燮亲自完成，他也表示自己在剧中看起来似乎跟超过100人以上打斗，虽然过程非常累，呈现出来的动作他本人也挺满意，不过在动作完成后苏志燮更多的动作是谢谢大家，祈愿大家都不受伤，而后来大家也都平安完成拍摄。

苏志燮因《无赦之仇》而让年轻的一代重新想了解他过往的作品，以往大家如果提到他的经典作品《对不起我爱你》他都不免感到有些尴尬，而现在的他，若在节目中被要求重现当时的经典台词，他都会完全配合，并且相当感谢年轻人也注意到她过往的作品。他表示自己偶尔也会回看这部作品，观察看看自己当时是用什么样的能量演出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻