BBGIRLS三姝来台湾游玩却分开行程XD 忙内裕那吃面线也太可爱

BBGIRLS（原Brave Girls）三成员玟莹、恩智、裕那，近日都悄悄来到台湾游玩，有趣的是三人分开行程各玩各。

昨（15）日裕那发了台北西门街头照，还有吃阿宗面线的照片，文字简单放了台湾国旗emoji。应是顾客太多无座位，裕那很干脆的席地而坐享用，画面相当俏皮可爱。另一篇贴文写「吃吃吃……」，但只看见星巴克和鸡排，不过裕那拿著一杯星巴克在一处老屋前和道路反光镜合照，所有街头照完全是标准的「台湾感性」，其中一则贴文还用了台湾乐团落日飞车的〈Summum Bonum〉。可以注意到，照片中若拍到路人，裕那都会细心将其马赛克，仅一人没马掉，很可能是一同游玩的妈妈。



恩智也到了西门，在西门红楼红砖墙前拍照，也和经典的彩虹马路合照，吃了日式料理吃了鼎泰丰小笼包、芒果冰……前一天限时动态透露了是和圈外人好姐妹（其中一人@sryung.y是YouTuber开设「윤쫑알 Record」）游玩。友人@sryung.y 限动透露了有粉丝特地印照片找恩智签名喊「我朋友真帅」，但Threads上有网友指出是「职业粉丝」非真粉丝BBee。



恩智和裕那路途还相遇了，恩智说：「分开旅行的我们……昨天也是喔唉总是在路上相遇阿～～～^^^」裕那转发写：「ㅋㅋㅋㅋ这次的YouTube会很有趣的～～」暗示在台湾拍了YouTube？



而团内「大姐」玟莹也在台湾，不过尚未看见三人合体，她的限动从早更新到凌晨，透露买了伴手礼一之轩牛轧饼，吃了鼎泰丰、九寨十锅麻辣锅……等等，还到了101露天泳池。



其实2023年玟莹就来过台湾游玩，让台湾粉丝非常兴奋，此次三人都来台，Threads上更掀起讨论。韩国人喜爱来台湾的「台湾感性」还在持续中！顺带一提，BBGIRLS上月底才发行翻唱曲〈希望事项〉，原唱卞真燮惊喜合唱。



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