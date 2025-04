【官方声明】女团 KISS OF LIFE 就种族歧视争议出面道歉：「我们将更加慎重对待文化元素」

因优秀实力和热门曲〈Sticky〉爆红的人气女团 KISS OF LIFE 就「种族歧视争议」发表道歉声明。

昨天 KISS OF LIFE 所属公司 S2 娱乐透过官方频道表示:「我们对於2日上传的生日内容中,使用了符合特定种族刻板印象的表达方式及造型,深感抱歉。」

他们进一步解释:「该内容是以老派嘻哈风格为基础制作的,我们原本希望透过这种氛围表达对这种文化的尊重。然而,我们未能充分意识到,这可能会被视为强化对特定种族的刻板印象。」

KISS OF LIFE 方表示:「对於因此感到不适的所有人,我们真心致歉。目前,成员们也在严肃看待此事。我们今后在借鉴文化元素时,更加谨慎,并以更尊重的态度来对待。因此,相关内容将全数删除。」、「对於因此受到伤害的各位,我们再次诚挚道歉。谢谢。」



此前,2日 KISS OF LIFE 为成员 Julie 庆生,进行了一场直播。全体成员皆以黑人嘻哈风格造型亮相,并模仿黑人语调,因而遭到批评,指责他们是在嘲弄黑人。目前在网上反应并不好。

Julie born in Hawaii said the n-word and apologized, Belle born in Seattle acting crazy, I actually liked Kiss of Life and I thought Julie's apology was sincere but this proves that black people are just something you can make fun of but if you get blacklash your sorry pic.twitter.com/tFwEpyN8F9