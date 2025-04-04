【官方聲明】女團 KISS OF LIFE 就種族歧視爭議出面道歉：「我們將更加慎重對待文化元素」

因優秀實力和熱門曲〈Sticky〉爆紅的人氣女團 KISS OF LIFE 就「種族歧視爭議」發表道歉聲明。

昨天 KISS OF LIFE 所屬公司 S2 娛樂透過官方頻道表示：「我們對於2日上傳的生日內容中，使用了符合特定種族刻板印象的表達方式及造型，深感抱歉。」

他們進一步解釋：「該內容是以老派嘻哈風格為基礎製作的，我們原本希望透過這種氛圍表達對這種文化的尊重。然而，我們未能充分意識到，這可能會被視為強化對特定種族的刻板印象。」

black people are not a costume you fucking weirdos @KISSOFLIFE_S2

pic.twitter.com/lsuOGPYovl — momajune (@momajunee) April 2, 2025

KISS OF LIFE 方表示：「對於因此感到不適的所有人，我們真心致歉。目前，成員們也在嚴肅看待此事。我們今後在借鑑文化元素時，更加謹慎，並以更尊重的態度來對待。因此，相關內容將全數刪除。」、「對於因此受到傷害的各位，我們再次誠摯道歉。謝謝。」



此前，2日 KISS OF LIFE 為成員 Julie 慶生，進行了一場直播。全體成員皆以黑人嘻哈風格造型亮相，並模仿黑人語調，因而遭到批評，指責他們是在嘲弄黑人。目前在網上反應並不好。

Julie born in Hawaii said the n-word and apologized, Belle born in Seattle acting crazy, I actually liked Kiss of Life and I thought Julie's apology was sincere but this proves that black people are just something you can make fun of but if you get blacklash your sorry pic.twitter.com/tFwEpyN8F9 — Katseye (@aekatss) April 2, 2025

▼熱門曲〈Sticky〉MV：



▼熱門曲〈Midas Touch〉MV：



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