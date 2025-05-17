《女神降临》「神神CP」幸福售后！车银优送咖啡车给正在拍《瑞草洞》的文佳煐「任朱静Fighting」

哇～屋哩《女神降临》「神神CP」又有售后了！！

近日，车银优为正在拍摄新剧《瑞草洞》的文佳煐送上应援咖啡车，咖啡车横幅写著「佳煐努那、任朱静 Fighting！」车银优当天准备了咖啡车和餐车，除了文佳煐外，也为一起拍摄《瑞草洞》的李钟硕和林成宰应援。



车银优＆文佳煐在2020年一起拍摄《女神降临》，之后还一起拍摄广告，去年主演们也再相聚，一起去看「姐姐」林世美的舞台剧。过了好多年依旧保持的好友谊，这次又送上应援咖啡车，也让剧迷纷纷表示：「我最爱的神神CP」、「是朱静和修豪」、「哇～又又又有售后了」、「好喜欢《女神降临》的演员们」等等。



tvN新剧《瑞草洞》由李钟硕、文佳煐主演，该剧由现役律师李承贤担任编剧，真实地描绘出「现实律师」的真正生活，将讲述律师们负责日常生活和周围可能发生的案件，并在过程中成长的故事，是部愉快又热血的青春剧，预计在7月播出。



而车银优在本月9日参加陆军军乐队面试，经纪公司 Fantagio 娱乐也表示：「车银优确实参加了陆军军乐队面试。但目前无法得知是否合格，还请理解无法详细说明。」据悉，如果车银优通过陆军军乐队面试，将在7月进入新兵训练所接受基础训练，之后在陆军军乐队服役。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻