韩国女团 KISS OF LIFE吸引3 千人满场热情应援：「把我们当礼物带走吧！」

韩国人气女团 KISS OF LIFE 於 2025 年 4 月 19 日，在台北国际会议中心举行世界巡演台北场演出，也是她们首次以完整团体之姿登上台北舞台，吸引满场三千位观众进场，成员们数度走下舞台与观众互动，多次用中文大赞台北粉丝表示「KISSY真的很漂亮、很厉害」。





演出以气势十足的开场曲〈Get Loud〉揭开序幕，四位成员身穿黑色超辣劲装，从台下两侧登场，象徵她们自信无惧地踏上世界巡演的旅程。随后演唱的〈Igloo〉与〈Bad News〉展现冷冽与霸气兼具的舞台魅力，全场气氛瞬间沸腾。粉丝的尖叫声此起彼落，热情高涨，让 Belle 在表演中忍不住频频向观众伸出大拇指比赞。满场四位成员也分别用中文向粉丝打招呼。BELLE首先表示：「我是 Belle，见到大家很幸福。」NATTY则发问：「KISSY，开心吗？」JULIE 甜笑说：「我是JULIE，我们 KISSY 吃饭了吗？」忙内HANEUL则俏皮地问道：「漂亮吗？可爱吗？」引来台下一阵尖叫声。





成员们也分享，这次世界巡演从首尔启程，能来到台北与大家见面非常开心，并感谢台北的粉丝给予的应援与热情。NATTY 更提到，这次台北场好像是巡演中规模最大的，希望今天的演出大家都能拿出加倍的活力，让台北的 KISSY 可以骄傲地说，「KISS OF LIFE的表演是最棒的。」她们还透露来台TMI，也就是他们已经吃了小笼包，并强调「真的非常好吃。」





四位成员也带来各自的 SOLO 表演，BELLE 的〈Countdown〉充满能量；JULIE 的〈Kitty Cat〉性感撩人；HANEUL则从四楼观众席出场演唱〈Play Love Games〉，当她出现在观众席时，全场粉丝浑然不知，她只好轻拍前排粉丝的肩膀，对方一转头瞬间惊呆，场面经典。NATTY 则演唱个人代表作〈Sugarcoat〉，以 hip hop 劲装登场，展现她稳健的舞台掌控力。





四位成员随后也换上迷彩军装风造型，带来众多话题单曲如〈Sticky〉、〈Midas Touch〉与感性之作〈Bye My Neverland〉等。粉丝们从演出一开始便热情欢呼、持手灯随节奏挥舞，成员们也多次走下舞台与观众近距离互动，现场气氛火热，让成员们一度兴奋得停不下来。纷纷表示「 KISSY 真的太有活力了！」BELLE 更忍不住打趣道：「我们感觉很热，你们不热吗？因为我们太 HOT 了，你们应该也会觉得很热吧！」





应援惊喜也是一波接一波，看到KISSY们热情的应援，BELLE也感性表示，不管去哪里演出，都能感受到KISSY始终相伴；这场台北演唱会就像梦境成真一样，有粉丝的爱与支持，才能持续奔跑在「KISS ROAD」上。NATTY也向粉丝承诺，「台北的粉丝真的给了我们好多的爱与能量，未来一定会常常来台北的。」四位成员被粉丝的用心深深打动，NATTY更笑说：「今天真的收到好多礼物啊，我们要怎么回报大家呢？不如就把我们当成礼物带走吧！」





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