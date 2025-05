BTS防弹少年团大哥Jin新歌MV海报公开，将与绝美演员申世景展开一段唯美的罗曼史！

(多图)BTS防弹少年团成员Jin(金硕珍)将透过个人全新主打歌的MV,与演员申世景诠释一段难以轻易放手的爱情故事。

Jin於13日凌晨在官方SNS上公开了第二张迷你专辑《Echo》主打歌〈Don't Say You Love Me〉(别说你爱我)的MV海报。





海报中呈现出一对情侣站在爱情终点的场景,像是「交错的视线与纠结的心意」、「令人心疼的我们的故事」等字句,浓缩并展示了彼此感情逐渐疏远的状态。



另一张海报则呈现两人曾经灿烂时光的画面,与前者形成强烈对比,唤起观众深刻的情感余韵。这段宛如一部浪漫电影般的叙事,以及Jin细腻的内心演技备受大众期待。



根据所属公司BIGHIT MUSIC表示,〈Don't Say You Love Me〉MV将以戏剧化的叙事形式拍摄,并由主演过《Run On奔向爱情》、《魅惑之人》的演员申世景担任女主角,与Jin搭档演出。



〈Don't Say You Love Me〉是一首展现淡雅音色与克制编曲的流行曲(Pop),营造出淡淡的孤寂氛围。Jin将以平静的声线诉说爱情既能成为安慰,也能带来痛苦的复杂心情。



Jin的第二张迷你专辑《Echo》将於16日下午1点正式发行。这张专辑描绘出人生各种时刻如同不同样貌的「回音」(echo)般扩散的模样,Jin以独特视角诠释每个人都可能曾经历过的情感与情境,并用平实却巧妙的方式呈现,令人更加好奇全曲的公开。







专辑共收录7首以乐团编制为基础的多元曲风,包括主打歌〈Don't Say You Love Me〉、〈Nothing Without Your Love〉、〈Loser〉(feat. YENA(崔睿娜)、〈Rope It〉、〈与云出走的旅行〉、〈Background〉、〈献给今天的我〉等。





