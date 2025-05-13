韩剧《24小时健身俱乐部》爆笑圈粉！李浚荣一天吃五餐狂练肌肉，郑恩地增肥9kg演活肉肉女～

【六大看点】由李浚荣和郑恩地主演的全新韩国喜剧《24小时健身俱乐部》，近日在各大社交平台掀起热话，剧中Kpop出身的李浚荣和郑恩地不计形象、零偶包、放飞自我，获观众大赞超爆笑！

1. 健身题材新颖

本剧以健身为题材，讲述上班族李美兰（郑恩地 饰）从小因为体型未尝真爱，某天她打算与男友开房共度春宵，却被嫌弃身材而当众失恋！此时她在包里看到24小时健身俱乐部的传单，意外结识了新上任的馆长都贤仲（李浚荣 饰），男方准确无误分析出她的身高体重以及生活状况，更扬言可以帮助她改变人生！原来贤仲出生时只有1.5公斤，但他透过运动逆转人生，不但拥有傲人身材，还在世界级健美赛事夺冠；为了改变人生，美兰痛定思痛报名贤仲主理的全方位生活管理服务，誓要打造完美的斩男身材；两人也在互动中逐渐理解，建立起疗愈彼此的友谊和爱情。



2. 健身狂人李浚荣

李浚荣为了演好「健身狂人：都贤仲」的角色，做足功课：「这个角色需要掌握健美运动员的知识，所以我一直努力学习；而且『贤仲』充满肌肉，意味著我必须增肌，所以我每天都会锻炼两次，而且一天吃五顿饭，饿了就吃鸡胸肉！因为片场就是健身房，我也会在拍摄中途做运动。有时候我也想过休息一天，因为太辛苦了，但是完成这部剧后，我不再害怕锻炼了！」



3. 郑恩地增肥9kg

刚出道时的郑恩地也和李美兰一样，属於肉肉型美女，后来恩地透过运动改善身材，近年更不时在社交平台大晒肌肉照，让人印象深刻！谈到选择这部作品的原因，她坦言十分喜欢这个角色：「美兰对自己的外貌感到自卑，她觉得自己因为肥胖的身材而不被人喜欢；随著剧情的推进，她逐渐意识到生活中还有更多重要的价值观，她的蜕变和成长过程非常真实，有很多地方让我感同身受的地方。」她也透露当初因为椎间盘突出而开始健身，也因此树立了健康的形象；不过提到为剧增肥9公斤、又在短时间摵甩7公斤，她笑言过程非常艰辛：「因为一边进行Apink的团体活动，一边进行拍摄，所以有点辛苦，幸运的是得到了很多人的帮助。」剧中美兰渐渐爱上运动，更能够穿上细码裙（更小号的裙子），令人更期待她接下来的发展。



4. 剧情夸张搞笑

除了题材新颖，《24小时健身俱乐部》搞笑的设定和漫画式CG同样获网友大赞加分！贤仲严格控制饮食，每次看见别人摄取高热量的食物时，都会大嗌「What the Fat」，甚至为了阻止美兰进食垃圾食物而让对方吃自己拳头！此外，剧中打造的CG健身地狱、「美贤CP」争夺烤大肠上演树林剑战，都让观众在爆笑中感受到健身人和非健身人的矛盾和冲突。难怪有人大赞「这部真的超好笑，心情得到慰藉」、「郑恩地真的很适合演喜剧」。



5. 健身人的共鸣

如果你还未开始健身，《24小时健身俱乐部》有望解答你的大部分的疑问！例如不少女士担心做运动使人变壮，其实建立肌肉需要长时间的身体锻炼和饮食配合；另外，身材纤瘦的人也可以透过运动改善肠道问题，继而加强吸收、增加肌肉等，间接鼓励大家踏出第一步开始健身。



6. 间接反映现实

美兰男友因为美兰的肥肿身材毫无欲望、美兰为了向前男友呈现完美的一面而下定决心减肥，以及美兰母亲指责女儿身材肥胖而被分手，以上种种剧情都反映了社会对批判身材而先入为主的审美观；正如剧中都贤仲所说，他是为了美兰的健康而鼓励对方做运动，才不是要她让前男友后悔，千万不要为了迎合别人才去做任何事，自爱才是最重要。贤仲这个角色的温暖深得民心，部分网友更扬言「如果有这样的馆长，我也会好好运动」。



韩剧《24小时健身俱乐部》逢星期三、四晚上在Viu上架，香港观众亦可一并於电视收看高收视韩剧《鬼宫》、话题韩综《Biong Biong地球娱乐室 第三季》等，以及更多粤语配音剧集，尽览各类精彩节目。

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