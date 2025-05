BTS防彈少年團大哥Jin新歌MV海報公開，將與絕美演員申世景展開一段唯美的羅曼史！

(多圖)BTS防彈少年團成員Jin(金碩珍)將透過個人全新主打歌的MV,與演員申世景詮釋一段難以輕易放手的愛情故事。

Jin於13日凌晨在官方SNS上公開了第二張迷你專輯《Echo》主打歌〈Don't Say You Love Me〉(別說你愛我)的MV海報。





海報中呈現出一對情侶站在愛情終點的場景,像是「交錯的視線與糾結的心意」、「令人心疼的我們的故事」等字句,濃縮並展示了彼此感情逐漸疏遠的狀態。



另一張海報則呈現兩人曾經燦爛時光的畫面,與前者形成強烈對比,喚起觀眾深刻的情感餘韻。這段宛如一部浪漫電影般的敘事,以及Jin細膩的內心演技備受大眾期待。



根據所屬公司BIGHIT MUSIC表示,〈Don't Say You Love Me〉MV將以戲劇化的敘事形式拍攝,並由主演過《Run On奔向愛情》、《魅惑之人》的演員申世景擔任女主角,與Jin搭檔演出。



〈Don't Say You Love Me〉是一首展現淡雅音色與克制編曲的流行曲(Pop),營造出淡淡的孤寂氛圍。Jin將以平靜的聲線訴說愛情既能成為安慰,也能帶來痛苦的複雜心情。



Jin的第二張迷你專輯《Echo》將於16日下午1點正式發行。這張專輯描繪出人生各種時刻如同不同樣貌的「回音」(echo)般擴散的模樣,Jin以獨特視角詮釋每個人都可能曾經歷過的情感與情境,並用平實卻巧妙的方式呈現,令人更加好奇全曲的公開。







專輯共收錄7首以樂團編制為基礎的多元曲風,包括主打歌〈Don't Say You Love Me〉、〈Nothing Without Your Love〉、〈Loser〉(feat. YENA(崔叡娜)、〈Rope It〉、〈與雲出走的旅行〉、〈Background〉、〈獻給今天的我〉等。





