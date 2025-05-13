GD和《超人回来了》秋小爱时隔8年重逢！从可爱小女孩 ⭢ 身高170公分小少女，粉丝：「时间过好快啊」

当年那个让 G-Dragon 害羞遮脸的小女孩秋小爱，都长那么大了啊～～

秋成勋的老婆矢野志保12日在 IG 上传「时隔8年的重逢」的文字和照片。公开的照片中，是矢野志保、秋小爱一起去看 G-Dragon 日本东京巨蛋演唱会，三人时隔许久再次重逢，脸上都带著明朗的微笑，而今年14岁的秋小爱身高不亚於母亲矢野志保，吸引大家的视线。



G-Dragon 和秋小爱2015年曾在《超人回来了》中见过面，当时 G-Dragon 一到他们家里，4岁的秋小爱秒变小粉丝，不时露出害羞的表情，两人的互动超级可爱！这样的他们时隔8年再次相遇，让许多粉丝纷纷直呼：「长大了能再见到 GD 真是神奇」、「时间真的过好快啊」、「哇～小爱都长这么大了」、「当年让人羡慕的小女孩哈哈」等等。



另外， G-Dragon 本月10日至11日在东京巨蛋举行《2025 WORLD TOUR [Übermensch]》演唱会，之后将到菲律宾布拉干、日本大阪、澳门、台湾台北、马来西亚吉隆坡、印尼雅加达、香港等地开场。



而秋小爱最近在ENA综艺《我孩子的私生活》展现明朗健康的魅力和更加成长的样子。日前公开的画报中，秋小爱展现过酷似爸爸秋成勋的踢拳实力，和酷似妈妈矢野志保的模特造型，170公分的身高＋反转魅力，受到观众们的关注。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻