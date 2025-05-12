【韩网热门】《全知读者视角》Jisoo用枪而非刀剑，网怒质疑「讨好日本、抹消李舜臣设定」

根据同名网路小说改编的真人电影《全知读者视角》今日公开主角海报及预告，其中Jisoo饰演的「李智慧」使用的武器与原著不同，在韩网引起争议。

根据《全知读者视角》设定，各角色从类似背后星的星座获取特技和能力进行战斗，李智慧的星座就是忠武公李舜臣。 然而预告片里，李智慧使用的武器却是枪、而不是象徵李舜臣的剑，引起担忧关於李舜臣将军的设定是否消失。此前也有作品为了在全球范围公开，对部份历史敏感内容进行了删除或修改。



事实上，《全知读者视角》在日本连载网漫时，已经将「我选择民族独立运动家（柳宽顺）」改成了「我选择矛盾的阴阳师」。 阴阳师是日本古代官职之一，以阴阳五行为基础进行占卜或查看风水。 此外，安重根星座也已被删除，有人怀疑此举是「看日本眼色」。

因此，部份网友在预告公开后批评道：「李舜臣将军在壬辰外乱中与日本人的鸟铳战斗，让他拿枪而不是剑，这像话吗？」而且，因为电影选用Jisoo、李敏镐、安孝燮等韩流明星，不仅在国内更在海外饱受关注，改编内容更加引人担忧。

随著争议扩大，制片商Realies Pictures公司代表元东延（音）今年2月在SNS写道：「将原著拍成电影时，有必要进行电影化的改编。 在制作《与神同行》时也进行了大量改编，但（原作者周浩旻）作家和粉丝们在看完电影后都能理解，至今我也与作家保持良好关系。」



元代表进一步解释：「拍摄电影时，我们事先把剧本全数交给原作者过目，并对改编内容做了完整说明，作家也完全理解。 刘重赫使用刀也用枪。（原著里的）鬼怪也会出现在电影里，虽然不是百分百还原原作，但讯息、角色与世界观一点也没有改变。」但唯独没有对李智慧进行说明。

（小编补充：韩国人非常尊敬李舜臣，将他的铜像立於首尔光化门广场，他在壬辰倭乱也就是「万历朝鲜战争」中指挥战斗时，被日军的鸟铳击中而阵亡。 原作设定里，人物的战斗能力与背后星座息息相关，若星座死於枪伤便会缺乏针对枪的防御力，李智慧用枪被指违背原著设定。 ）

韩国网友评论：

1. 不管怎么看都觉得李舜臣的设定被去掉了... 好过分

2. 这个角色因为李舜臣才更加帅气，去掉李舜臣还剩什么？

3. 所以背后星座换了吗？ 李舜臣用枪的话也太离谱了吧

4. 难道是因为Jisoo拍不好用剑的戏份？ 那就去动作学校啊，或者换演员、 用替身

5. 再怎么改编也不该修改这部份，原本就是奇幻类型

6. 《与神同行》确实改编很多但没有修改剧情核心，这跟李舜臣用枪完全是两回事

7. 《与神同行》当初周浩旻也超生气，结果票房大卖后，从资本主义的角度来看就一切都没问题了kkk

8. 作为韩国人，对於去掉李舜臣将军的设定会给出什么反应，应该很明显吧

9. 安重根、柳宽顺、李舜臣... 把我们国家的英雄都抹掉了

10. 从原作开始就在看日本的眼色，出单行本时已对连载内容做出修改kk原作者本身就有问题

11. 卖国电影，不想看了

12. 日本人看了《阳光先生》照样超爱李炳宪，受害国何必如此看人眼色

13. 据说日本人也很喜欢李舜臣，这样改编究竟是为了谁？

14. 外国人也许不了解我国其他历史人物，但至少知道李舜臣吧，难道在外国的反响会好吗？

15. 我们国内难得出现一个不错的IP，结果却搞成这样，真的让人傻眼又可惜...

出处：https://theqoo.net/hot/3733241648

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