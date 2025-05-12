「韓國大勢男團」TEEN TOP成員NIEL（安丹尼爾）限定「Dear SHE」見面會告白粉絲！遊戲環節近身「貼」緊緊，粉絲許願競標護唇膏

「韓國大勢男團」TEEN TOP成員NIEL（安丹尼爾）升格成當老闆自組工作室，歷經一年半的準備，發行第四張迷你專輯《SHE》。隨之誕生的限定「Dear SHE」見面會，獨家留給台灣N-LISS（NIEL粉絲暱稱），更將新專輯完整版「全球首唱」獻給台灣，面對每一個全新嘗試都考驗著NIEL老闆的智慧，他笑認：「其實有點緊張呢！」再度訪台的NILE在遊戲環節，全身貼滿便利貼跳舞藉此篩選題目曝光自身的小秘密，對畫畫相當有自信的他，原本認為大家一定都看得懂，卻意外在第一關考倒N-LISS，靠主持人畫龍點睛才過關。這次訪台NIEL也用剛學會的中文和大家說再見：「謝謝大家，開心開心，掰咿~」相當可愛。

見面會一開場NIEL帶來新專輯同名主打〈SHE〉，用新歌向全場的N-LISS告白，唱完後他略顯緊張的問大家：「大家聽我的新歌覺得如何？」N-LISS熱情回應，讓剛升格當老闆，擔心大家會不習慣得他，稍稍鬆了口氣。聊到新專輯《SHE》，NILE說整體籌備用了快一年半的直時間，但正式動工錄製專輯竟只花了一個半月，展現超高效率，這次的見面會也是專輯上線後的第一個個人專場，「我到目前為止，沒有把它唱完，今天應該是可以在台灣『全球首唱』，有點緊張呢！」



這次訪台舉辦見面會，NIEL將新專輯「全球首唱」獻給台灣，四首新歌〈SHE〉、〈The Meaning Within Love〉、〈If you′re the ocean〉和〈What’s the Excuse for Love?〉讓全場N-LISS直呼：「太幸福了！」NILE也說只唱新歌未免太可惜，加碼經典代表作〈In Your Space〉和〈Forever Young〉讓全場N-LISS重溫當時的感動。

在遊戲環節，NILE必須全身貼上寫有英文字母A to Z的便利貼，透過1分鐘熱舞篩選題目回答上面的問題，原本以為不是太難的任務，卻沒想到便利貼遇上牛仔服變得相當容易掉，NIEL先是幽默表示：「如果全部掉下去怎麼辦？」隨後請主持人幫忙，不忘強調要黏好，用力拍打也可以，甚至邀請N-LISS上台一起幫忙，相當寵粉。其中一題問到最喜歡的音樂人？NIEL說有一個人叫尼爾，很會唱歌，舞跳得也不錯，我非常欣賞他！幽默的和大家毛遂自薦。另外一題問到最怕什麼？NIEL自爆很怕昆蟲，去年就曾看到車窗上有螳螂，一直啟動雨刷想趕走螳螂，最後才發現原來在車內，讓他印象深刻。值得一提的是，鮮少跳女舞的NIEL，在見面會上重現經典女團Girls' Generation的〈oh!〉，雖然前陣子已有挑戰成功，但還是讓他直呼：「有點害羞。」



在搜包環節，NIEL相當大方事前完全沒有整理包包，主持人翻出他的錢包、香水、墨鏡和護唇膏，並向大家展現他的新名片，幽默說：「上面有我的電話，歡迎打給我。」在介紹護唇膏時，他提到是同事旅遊送他的禮物，因為很好用所以一直戴在身上，N-LISS也請他介紹想跟進購買，還有人要求現場競標，NIEL還因此陷入思考，搞笑說這是我要用的，競標價訂在130億韓元好了，幽默護物。值得一提的是，大家看到「羽毛」時，原本一臉迷惑，NIEL隨即表示因為TEEN TOP粉絲名稱是「天使」，看到羽毛就像他們陪在身邊，感性告白粉絲。



而在畫圖環節，原先對自己的繪畫能力給出滿分高分的NIEL，意外在第一題就卡關，令他不敢置信。直到第三題，才正要畫髮型馬上有眼尖的N-LISS認出是團員Ricky，才讓他安心，稍稍恢復自信。



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