李尚敏要闪婚圈内好友没人知！与新娘相差10岁仅交往3个月！金俊昊&徐章焄证婚有洋葱
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李尚敏要闪婚圈内好友没人知！与新娘相差10岁仅交往3个月！金俊昊&徐章焄证婚有洋葱

明星   2025年5月12日   星期一19:20   草莓  

（封面图源：Viu@《我家的熊孩子》截图）

李尚敏（前译李常敏）日前因录制《我家的熊孩子》节目走漏了结婚消息，节目内容昨（12）日总算公开！两人没办婚礼仅登记，女方没露脸仅曝光声音，李尚敏满面春风。

*先前报导：
‎〈《我家的熊孩子》喜事连三！金钟旼、金俊昊后是李常敏！今夏结婚抢先金俊昊〉
‎〈李常敏亲自宣布婚讯「是很晚才找到的珍贵之人」，HAHA、金智珉、洪锡天、吴珉锡等祝福〉

李尚敏邀请好友金俊昊和徐章焄当证婚人，徐章焄见到李尚敏还一直碎碎念，他在棚内看影片回顾时也坦承「我当时很烦躁，因为不相信」。徐章焄一直认为是整人，直到看到照片、和对方亲自对话才相信，表情明显也渐渐被感染幸福。

李尚敏透露和新娘是去年非演艺圈的事业上所认识，仅交往3个月便决定结婚，到了登记结婚那天约满4个月。「她就像从天而降，天使般的人。」两人搭上线开始交往的契机，是李尚敏1月时恐慌症病发时，他翻电话连络人灵机一动联络对方，对方会聆听他困境且一针见血给予回馈，他形容对方是「女版徐章焄」。
（图源：Viu@《我家的熊孩子》截图）

而女方会想托付一生，李尚敏说是因为自己在机场一个举动。他们两人和对方妈妈（现岳母）一起旅游，在机场时李尚敏见一名女子抱著孩子，但女子为了救身旁将摔倒的妈妈而失手放掉孩子，李尚敏本能地冲过去接住孩子，这幕感动到了女方。打电话给新娘，新娘也说自己喜欢李尚敏的善良温暖，这点徐章焄认证。
（图源：Viu@《我家的熊孩子》截图）

节目中亦提及李尚敏为何是找金俊昊和徐章焄两人证婚，一般都是找家人，但李常敏现在「没有家人」，他是单亲独子且母亲2023年去世了，可见金俊昊和徐章焄对李尚敏来说多重要。还有个理由是，他们三人都在金俊昊求婚时哭了的「眼泪同盟」，证婚后金俊昊还想组「证人联盟」并期待哪天帮徐章焄证婚呢！当天李尚敏不忘打给是《熊孩子》也是《认识的哥哥》班底的好友希澈，希澈一下就猜到了李尚敏要结婚，不然就是退出《认识的哥哥》XD。
（图源：Viu@《我家的熊孩子》截图）

金俊昊也相当有义气，事先利用《熊孩子》素材使用AI制作了尚敏妈妈的祝福影片，金俊昊和徐章焄看了泪流不止，棚内主持人与妈妈成员们也是一阵泪海。
（图源：Viu@《我家的熊孩子》截图）

▼相关影片（香港观众可於Viu收看完整节目）

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