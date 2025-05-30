【微雷推荐】今夏最精彩快跟上！《鬼宫》集奇幻悬疑动作搞笑与爱情，两种陆星材结局苞娜怎么选？

《鬼宫》讲述拒绝接受灵媒命运的巫师「汝里」（苞娜 饰），与被困在汝里初恋「尹甲」身体里的恶神「姜哲」（陆星材 饰）相遇后，携手对抗对王室怀有怨恨的「八尺鬼」，是出奇幻浪漫喜剧。目前收视率最高韩剧非它莫属，在韩收视一直维持在8.3%以上甚至飙到10.7%，魅力究竟何在？

大结局将至，到底王室与汝里、姜哲、尹甲的下场是？

被埋藏多年的王室秘密，八尺鬼的冤屈究竟为何？《鬼宫》目前播至第12集，本周播出的13、14集应会真相大白，而那冤屈是否会影响汝里和姜哲荐度八尺鬼？姜哲真的得牺牲自己才能解决八尺鬼吗？更麻烦的是，八尺鬼利用了尹甲的鬼魂让其成为冤鬼助力自己，汝里会如何面对？最终结局汝里的化境（预知）若成真，那尹甲的肉身里，灵魂是姜哲还是尹甲？



若你还没跟上，推荐要点一次告诉你！

题材特殊宛如「开宝箱」

到底多奇幻？如标题「鬼宫」所示，汝里和姜哲从地方到都城，宫阙里什么鬼都有，八尺鬼、水杀鬼、夜光鬼……汝里身边的姜哲本身也是被视为恶神、宛如鬼魅般缠著汝里不放的螭龙，不同鬼的现身都将带来惊喜（惊吓），引领最终Boss八尺鬼的身分背景揭晓。



多浪漫多搞笑？姜哲起初登场（金英光特别演出）就带点趣味，不像是真的「恶神」，在附身尹甲肉体后初尝人间五感，爆笑剧情一箩筐。姜哲持续在汝里身边徘徊，很快便发现自己对她的感情，汝里也察觉姜哲其实一直守护著自己，两人互表感情后，浪漫情节依旧带著搞笑，绝不无趣！《鬼宫》导演曾执导《哲仁王后》，若看过《哲仁王后》就知导演执导浪漫喜剧的功力何在！



除了上述官方「标榜」的奇幻、浪漫又搞笑之外，为了要对付鬼，汝里、姜哲和王（金智勋 饰）的动作场面可不少，CG、吊威也（吊钢丝）样样来，加上鬼的恐怖样貌，刺激程度百分百。由於要揭开八尺鬼和王室的恩怨，烧脑的悬疑情节也少不了，事件环环相扣涉王室秘密、臣子叛乱，就连汝里和姜哲都和八尺鬼有密不可分的关联，随著剧情发展反转不断，若仔细观看或许会察觉许多细节，忍不住回头再看一次找寻连结！



「演技豆」陆星材与苞娜，还有金智勋同飙演技

陆星材与苞娜（金知妍）分别是爱豆团体BTOB与宇宙少女成员，两人演技早受各大演技奖项赞同，他们两名「演技豆」加上演技前辈金智勋，三人演出《鬼宫》都是首度挑战奇幻古装剧，配合剧情附身情节时不时要一人分饰两角，搞笑演技、浪漫演技、动作演技……，随著剧情推展还有各种情绪爆发，三人演技绝对让你再次对他们刮目相看。



结局难测，王室与汝里、姜哲、尹甲的下场是？

被埋藏多年的王室秘密，八尺鬼的冤屈究竟为何？《鬼宫》目前播至第12集，本周播出的13、14集应会真相大白，而那冤屈是否会影响汝里和姜哲荐度八尺鬼？姜哲真的得牺牲自己才能解决八尺鬼吗？更麻烦的是，八尺鬼利用了尹甲的鬼魂让其成为冤鬼助力自己，汝里会如何面对？最终结局汝里的化境（预知）若成真，那尹甲的肉身里，灵魂是姜哲还是尹甲？



身为观众的你会希望结局如何写呢？若尚未追到最新集，快跟上！《鬼宫》於香港Viu每逢星期五六晚间10点紧跟韩国播出，剩下4集就结局，不看太可惜！

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