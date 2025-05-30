LE SSERAFIM 许允真 因健康问题缺席「Weverse演唱会」，目前持续治疗腰部疼痛

LE SSERAFIM 成员许允真因健康因素，宣布将缺席即将到来的重要行程。

30日，所属公司 SOURCE MUSIC 透过粉丝平台 Weverse 发布公告，表示：「在此向大家说明许允真的健康状况及后续行程安排。」

SOURCE MUSIC 表示：「许允真目前在日常生活中虽无大碍，但只要对腰部施加负担，就会引发疼痛，正在持续接受治疗。所幸恢复情况良好，预计不久后即可在不造成负担的范围内重新展开活动。」



因此，许允真将不会参加预定於6月1日在仁川中区 Inspire Arena 举行的《2025 Weverse Con Festival》。

以下为所属公司【完整声明】：

大家好，

这里是 SOURCE MUSIC。

就 LE SSERAFIM 成员许允真的健康状况与行程安排，向大家说明如下：

许允真目前在日常生活中虽无大碍，但只要对腰部施加负担，就会引发疼痛，正在持续接受治疗。所幸恢复状况良好，预计不久后可在不造成负担的前提下重新展开活动。

然而，综合医疗团队「建议尽可能避免对腰部施加负担」的意见及艺人整体健康状况考量，我们决定许允真将不会出席预定於2025年6月1日举行的《2025 Weverse Con Festival》。

本公司将艺人的健康置於最优先位置，并会全力支持她早日康复。也恳请粉丝们给予谅解与支持。

谢谢。

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