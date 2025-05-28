BLACKPINK宣布世界巡回演唱会〈DEADLINE〉亚洲站场次明年1月香港启德震撼开唱

国际女子天团BLACKPINK今日正式宣布备受期待的世界巡回演唱会 亚洲站将於今年10月展开。是次巡演由Live Nation主办，新增的亚洲场次率先於10月18日（星期六）由高雄国家体育场揭开序幕，随后将前往曼谷、雅加达、马尼拉及新加坡举行多场演出，并於2026年1月24及25日在香港启德体育场连唱两场后划下句点。

亚洲巡演紧接在BLACKPINK今夏横跨北美、欧洲及英国的巡回之后登场。 世界巡演是她们自於 2022年至2023年创历史纪录的 [Born Pink] World Tour后再次举行的大型巡演，该次巡演不仅是女团史上最高票房巡演，更吸引全球逾180万名观众入场。BLACKPINK以其极具震撼力的现场演出及屡破纪录的表现，持续重新定义流行音乐的全球成功标准。该团体同时保持YouTube最多订阅数艺人纪录，频道订阅数已突破9600万。

近年来，BLACKPINK四位成员JISOO、JENNIE、ROSÉ与LISA在个人演艺事业上皆缔造亮眼成绩，持续创下多首横扫各大音乐排行榜的冠军单曲。



BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG 将於2026年1月24日（星期六）及25日（星期日）在香港启德主场馆举行，Visa为是次演出的官方支付合作伙伴，Trip.com为官方旅游赞助商，泛亚洲人寿及健康保险公司 - 富卫保险亦为是次演出赞助伙伴。

门票资讯：成功在Weverse登记的 BLINK Membership会员可於6月10日（星期二）优先购票；VISA 信用卡持有人优先购票将於6月11日（星期三）接续进行；Trip.com 用户可於6月12日（星期四）优先购票；所有门票将於6月13日（星期五）香港时间上午11时於 Cityline公开发售。



WEVERSE 优先购票：BLINK Membership持有人可由即日起至6月1日（星期日）香港时间晚上 10 时59分前於Weverse（按此）完成会员验证并登记预购资格。

VISA 信用卡优先购票： 持有指定银行於香港发行於之VISA信用卡持卡人可於2025年6月11日（星期三）香港时间上午11时至晚上11时 59分优先购票（Visa Infinite信用卡持卡人专属预售时段为上午11时至下午2时；所有Visa卡持卡人则可於下午6时至晚上11时59分优先购票）。更有机会参与独家世界级创新体验活动。Visa将同步推出横跨亚洲六国的独家演唱会优惠及粉丝专属活动，敬请密切留意最新公告。

TRIP.COM 抢先订票：Trip.com 用户可率先於2025年6月12日（星期四）香港时间上午11时至晚上11时 59分在Trip.com手机app参与独家演唱会门票抢先订票活动。携程集团秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成为全球最知名的旅游集团之一。



BLACKPINK 2025 WORLD TOUR 已公布之北美及欧洲巡演场次场次：

2025年7月12日（星期六）- 美国洛杉矶 - SoFi Stadium

2025年7月13日（星期日）- 美国洛杉矶 - SoFi Stadium

2025年7月18日（星期五）- 美国芝加哥 - Soldier Field Stadium

2025年7月22日（星期二）- 加拿大多伦多 - Rogers Stadium

2025年7月23日（星期三）- 加拿大多伦多 - Rogers Stadium

2025年7月26日（星期六）- 美国纽约 - Citi Field

2025年7月27日（星期日） - 美国纽约 - Citi Field

2025年7月28日（星期一） - 美国纽约 - Citi Field

2025年8月2日（星期六） - 法国巴黎 - Stade De France

2025年8月3日（星期日） - 法国巴黎 - Stade De France

2025年8月6日（星期三） -义大利米兰 - Ippodromo Snai La Maura

2025年8月9日（星期六） - 西班牙巴塞隆纳 - Estadi Olimpic

2025年8月10日（星期日） - 西班牙巴塞隆纳 - Estadi Olimpic

2025年8月15日（星期五） - 英国伦敦 - Wembley Stadium

2025年8月16日（星期六） - 英国伦敦 - Wembley Stadium

BLACKPINK 2025 WORLD TOUR 最新公布场次之亚洲站场次：

2025年10月18日（星期六）- 高雄 - 高雄国家体育场

2025年10月19日（星期日）- 高雄 - 高雄国家体育场

2025年10月24日（星期五）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium

2025年10月25日（星期六）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium

2025年10月26日（星期日）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium

2025年11月1日（星期六）- 雅加达 - Gelora Bung Karno Main Stadium

2025年11月2日（星期日）- 雅加达 - Gelora Bung Karno Main Stadium

2025年11月22日（星期六）- 马尼拉 - Philippine Arena (Stadium)

2025年11月23日（星期日）- 马尼拉 - Philippine Arena (Stadium)

2025年11月29日（星期六）- 新加坡 - National Stadium

2025年11月30日（星期日）- 新加坡 - National Stadium

2026年1月24日（星期六）- 香港 - 启德主场馆

2026年1月25日（星期日）- 香港 - 启德主场馆

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