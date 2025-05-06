马东石&少女时代徐玄主演的电影《圣夜：恶魔都市》夺票房冠军！在韩超越漫威《雷霆特攻队*》

全新动作电影《圣夜：恶魔都市》（神圣之夜：恶魔猎人）在上映首日登上电影票房冠军宝座，击败《爪痕》与《雷霆特攻队*》夺下票房冠军。

根据1日电影票房综合电算网的资料显示，由林大熙执导的《圣夜：恶魔都市》在上映首日动员11万7042人次观影，累积观影人次达12万1321人，荣登票房榜首。该片讲述在因崇拜邪恶而陷入混乱的城市里，拥有特殊能力的暗黑解决团队「圣夜」――包含马东锡石饰演的「巴宇」、徐玄饰演的「莎伦」、李大卫饰演的「金君」――三人挺身而出，痛击恶势力的惊悚动作片。



此外，《圣夜：恶魔都市》在与同日上映的漫威电影《雷霆特攻队*》与《爪痕》，以及《在野党》、《MINECRAFT麦块电影》等一众竞争作品中展现了强烈的存在感。



同日上映的《雷霆特攻队*》以10万0177名观众位居第二，累积观影人次为10万1425名。而电影《在野党》当天则吸引了8万0931人观影，排名第三，累积观众数达184万1804人。



紧随其后的是同日上映的《爪痕》，以3万3390人名列第四，累积观影人次为4万2780人。

接著，《MINECRAFT麦块电影》、《Happy End》、《终极对弈》、《剧场版 进击的巨人》、《教宗选举会议（秘密会议）》、《查扣搜查：内乱的开端》分别位列票房榜第5至第10名。

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