崔廷宇过世，《多样的儿媳》「妻子」文熙景、《五个孩子》「女婿」安在旭不舍悼念

资深演员崔廷宇（崔政宇）27日骤逝，除了合作多年《神的测验》里演他学生的柳德焕公开悼念之外，《多样的儿媳》（冤家儿媳）和他扮演夫妻的文熙景，及《五个孩子》演他女婿的安在旭也发文悼念。

*先前报导：

〈资深演员崔廷宇过世，柳德焕亲赴灵堂悼念，两人是《神的测验》「师徒」啊！〉



崔廷宇与文熙景曾在家庭连续剧《多样的儿媳》里扮演夫妻，饰演朴玟浩（车道镇 饰）爸妈，文熙景当日IG便发出白色菊花照，以及和崔廷宇的合照。文熙景写下：「为故人祈求冥福，曾在同个片场成为依靠的崔廷宇前辈，不能再见到前辈的演技太遗憾了，现在安息吧，我会非常想念您。」



崔廷宇昨（29）日上午出殡，今日文熙景再度发文，将三张照片用幻灯片方式播放，分别是崔廷宇灵堂照、和剧中媳妇「黄金星」李周妍（李珠妍，女团After School出身）片场合照、《多样的儿媳》剧组合照。文熙景写下：「2017年MBC《多样的儿媳》家族，还留下了这样幸福的拍摄现场照片呢，崔廷宇前辈在那边也多多展现好演技吧！想念你了，前辈是最棒的。」



▼回顾崔廷宇《多样的儿媳》身影



另一档2016年播出的KBS连续剧《五个孩子》里，崔廷宇扮演男主角李尚泰（安在旭 饰）的岳父，当年崔廷宇和安在旭、崔友渊等人因戏熟识，安在旭曾上传一张三人共同於公园运动的照片。崔廷宇过世，安在旭以两人合照写道：「希望哥不要孤单，与您同在。请一起祈祷……」似乎透露亲自送了崔廷宇一程，令人伤感。



▼回顾《五个孩子》崔廷宇身影



据韩国媒体报导，不少演艺圈同仁、后辈演员都到了崔廷宇灵堂致意，或者送上花圈哀悼。

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