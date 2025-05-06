【韩网热门】第61届百想艺术大赏IU遗憾空手而归！韩网辣评：演技没好到能得奖

第61届百想艺术大赏昨晚在首尔隆重举办，由申东烨、秀智和朴宝剑担任主持人，诸多优秀作品、演员经过激烈的竞争捧回奖杯。

原本凭藉《苦尽柑来遇见你》入围「女子最优秀演技赏」、「人气奖」的IU最终未能获得任何奖项，另不少粉丝和网友不满，有网友以李炳宪举例，称「他7次入围青龙赏也没拿到啊」，这一结果引爆韩网争议。



韩国网友评论：

1. Leonardo DiCaprio入围奥斯卡那么多次也没拿到啊

2. IU的演技还没到那个程度啦

3.李炳宪《爱的蹦极》→崔岷植《白兰》、李炳宪《中毒》→薛景求《人民公敌》、李炳宪《甜蜜人生》→黄晸玟《你是我的未来》、李炳宪《神偷. 猎人. 断指客》→金伦奭《追击者》、李炳宪《看见魔鬼》→郑在咏《苔藓》、李炳宪《双面君王》→崔岷植《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》

4. 我对IU有好感，她出演的我几乎都看了，但大家这么大惊小怪她没得奖，我真的不能理解

5. 有人说她没得奖很奇怪、说她没运气，但实际上她在百想入围时，得奖的是《天空之城》的严正化，那年其他候选人还有《耀眼》的金惠子、《阳光先生》的金泰梨、《天空之城》的金瑞亨; 她第二次入围时，得奖的是《夫妻的世界》的金喜爱，其他还有《山茶花开时》的孔晓振、《鬣狗》的金憓秀、《爱的迫降》的孙艺珍; 今年则是《正年》的金泰梨。 光看这些就知道说她没「奖运」根本不合理，能入围都算是幸运的吧？ 其他同世代90后女演员在得奖，她没得就被说成运气差、被忽略，这不公平。 你得先有那种演技才能拿奖啊，在这种阵容中你怎么拿？

6. 感觉很多人客观不了，单看演技能被提名就是荣耀了，还在那边闹情绪......

7. 超有共鸣，光能被提名就该感谢了，没得就开始抱怨真的很夸张

8. 若是想追「最佳演技奖」这条线，竞争者真的太多了，还是放下比较好...... 得靠时机、运气、作品三者都到位才行啊

9. 就算不是百想或青龙，各种颁奖典礼都会有令人惋惜的无缘得奖者，这就是颁奖的宿命。 光抓著「无奖、被忽略」在那边大惊小怪真的很奇怪，多少优秀的演员、搞笑艺人、歌手都曾是这样啊

10. 原来李炳宪被提名了7次才得奖！但这次林知衍（林智妍）没被提名才是真的冲击吧？

11. 我不喜欢IU的演技，从发声就觉得不是能得奖的等级

12. 不是大奖级的啦，她自己得了可能还更尴尬

13. 讲真的《苦尽柑来遇见你》里面IU不是唯一亮点，演爱纯和宽植都有两位演员，她没有其他三位那么突出，不懂为什么她自己好像非她不可一样

14. 讲实话，IU演技没到能当主角的程度。 当歌手她是顶级没错，但以演技或外型来说，还不是主角级。 没得奖真的不用觉得委屈ᄏᄏᄏ

15. 得奖或没得奖都很正常啊，怎么有些人好像谁得就是不公平、IU没得就要天塌一样

16. 越这样闹大家只会越反感啊



17. IU一边当歌手还挑战一人分饰两角，确实很厉害，但其他提名演员也都很强。 我个人觉得比起Netflix，还是播出在电视剧的作品更值得被重视

18. 林知衍没提名真的比较冲击啦，IU演技还有段路要走，粉丝可能没办法客观看

19. 我看完《苦尽柑来遇见你》后记得的是得奖的「哈西大叔」，还有中年宽植（朴海俊）——他连提名都没有。 IU的年轻爱纯还可以，但她演的金明感觉就还是像在看IU本人，之前的印象都被抹掉了

20. 我也是IU粉丝，但看看提名名单吧ᅲᅲ懂你们会期待，但颁奖都结束了，不要一直执著，这样只会让人讨厌IU啦

21. 这次看很多说她演得好，但我看的时候就一直觉得「我在演戏哦~」感太重，果然不是我一个人这么觉得啊

22. 一部戏爆红后，演员跟粉丝都会开始产生一种「这是我的作品」的占有欲，真的夸太张

23. 现在这个时机跳出来贬低她是干嘛？ 一边过度吹捧、一边过度贬低，有什么不一样ᄏᄏᄏ

24. 以IU的程度来看，未来肯定还有很多机会啦... 总有一天会得奖的

25. 虽然不至於说该得最佳女主角，但也不是那种非粉丝就完全觉得她演不好那种程度。 她不至於被这样批评啦，演得真的不错

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