朴宝英真的是百搭女神！新剧《未知的首尔》预告曝光，和朴珍荣的化学反应令人期待！

朴宝英真的是百搭！和朴珍荣也好有化学反应啊！

tvN新剧《未知的首尔》由朴宝英、朴珍荣主演，该剧讲述一对除了脸以外什么都不一样的双胞胎姐妹，通过互换人生的谎言去寻找真正的爱情与人生。



今日公开的预告中，刘未知（朴宝英 饰）和李浩洙（朴珍荣 饰）一起度过了学生时代，有著深厚的友谊。但随著时间的流逝，各自成为大人后，他们也意想不到的重逢，久违相遇的他们之间有点尴尬又有点开心。

李浩洙小心翼翼地问刘未知：「你过得好吗？」刘未知则与「心跳加速」的旁白不同，露出淡淡的表情，并说：「没有任何用处的我，只是不起眼的我。」对於被困在倦怠无力的日常生活的刘未知来说，李浩洙温暖的一句话给了她深深的安慰。



李浩洙说：「浩洙不是很擅长嘛？让人敞开心扉。每当我觉得生活爲什么这么安静的时候，你都会突然闯进来。」刘未知看著李浩洙的眼神也开始发生变化，不仅有单纯的重逢的悸动，还有能够望著彼此伤痛的勇气和陌生的安慰，两人之间展开怎样的新故事？让人期待不已！



另外，《未知的首尔》由《嫉妒的化身》《虽然是精神病但没关系》朴信宇导演执导，《五月的青春》李江编剧执笔，将在24日首播。

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