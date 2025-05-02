好贴心！《24小时健身俱乐部》李浚荣传出美谈挡住郑恩地防走光！成勋对宋枝恩也有类似暖举

《24小时健身俱乐部》本周已首播，播前男女主角郑恩地与李浚荣已散发CP感，发表会还传出了李浚荣对郑恩地展现贴心之举的美谈！

*发表会先前报导：

‎〈「健身CP」李浚荣&郑恩地来了！全新韩剧《24小时健身俱乐部》发布会：「会员们，您准备好了吗？」〉‎

上月29日举行发表会，李浚荣、郑恩地与李美度等一众演员出席。轮到李浚荣和郑恩地拍摄双人照时，郑恩地高跟鞋脚背上的扣带突然松开，李浚荣马上站到她前方已防她走光，还干脆蹲下来想整个身体挡住。郑恩地调整了一下还是无法处理便干脆下台处理，李浚荣晚了几秒意识到台上剩自己有些尴尬，马上想跑，笑著边走边比手势要大家稍等，并恭敬(?)地下台。



▼现场影片



李浚荣的举动让网友赞许贴心、很暖，他后续下台一连串动作也让网友大呼可爱。另外有网友想起2017年《焦急的罗曼史》发表会，女主角宋枝恩上台时踉跄，成勋一个箭步扶住对方，并站到她面前以防她走光，更让她能扶著他穿鞋。



▼现场影片



回到李浚荣和郑恩地，最新消息郑恩地离开了从Apink练习生时期便培养她的IST娱乐，签入了李浚荣所属的Billions娱乐！不晓得李浚荣在这之中是否担任桥梁呢？



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