《机智住院医生生活》定档4月12日！高允贞变「菜鸟医生」，延续「机医」温暖画风

tvN《机智住院医生生活》经过一番波折，终於确定了首播日期。 将於4月12日晚正式与观众见面。

《机智住院医生生活》是《机智医生生活》系列的首部衍生剧。 该剧讲述了钟路律帝医院妇产科一年级住院医生吴怡瑛（高允贞 饰）、表南京（申诗雅 饰）、严梓日（姜有锡 饰）、金嗣绯（韩艺智 饰）的故事。



剧中的主要舞台也发生了变化。 从「机医」系列中的律帝医院本院，转移到了钟路律帝分院，尤其是以妇产科医生办公室为中心展开剧情。「机医」系列塑造了一群现实中难得一见的医生，以美好的幻想带来治愈感。 《机智住院医生生活》则在保持该系列温暖氛围的同时探索了新的方向。



那么，这部剧能否引起观众共鸣呢？ 制作组表示：「与原系列一样，我们仍然讲述温暖的日常故事，但不同的是，这次重点展现年轻医生们的成长历程，带来与『机医』完全不同的共鸣。」



现实医疗界的矛盾仍然是该剧的一大障碍。 去年2月住院医生因反对医学院扩招集体辞职，随著这场纷争长期化，甚至影响到了《机智住院医生生活》的播出计画。今年的情况有所不同。 韩国政府上月承诺「2026学年度医学院扩招0人」，住院医生们也逐步回归岗位。 据韩国保健福祉部统计，截至上月30日，在韩国五大医院工作的住院医生已达393人。



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